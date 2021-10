Reforço: CAMINHÕES-PIPA VÃO AUXILIAR NO COMBATE A INCÊNDIO, ABASTECIMENTO E LIMPEZA URBANA EM 46 MUNICÍPIOS

O governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou nesta segunda-feira (18), em cerimônia no Palácio Iguaçu, caminhões-pipa para 46 cidades do Paraná. Os veículos são preparados para ajudar no combate a incêndios florestais, mas podem ser usados como ponto de apoio no abastecimento de água e na higienização urbana, entre outras atividades.

O repasse foi feito por meio de convênios firmados entre os municípios e o Instituto Água e Terra (IAT), órgão vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest). O investimento é de R$ 11,9 milhões, via Tesouro do Estado e emendas parlamentares indicadas por deputados estaduais.

“É um caminhão multiuso, que vai beneficiar as cidades de inúmeras maneiras. Podemos dizer que se trata de uma plataforma de trabalho para as prefeituras, que pode ser usada para auxiliar na crise hídrica, para apagar focos de incêndio e baixar a poeira em comunidades rurais”, destacou o governador.

“São quase R$ 12 milhões de investimentos dentro do programa Patrulha Verde, uma ação ambiental e de sustentabilidade do Paraná. Recursos que também são fruto da parceria e do apoio dos nossos deputados estaduais”, acrescentou.

Ratinho Junior lembrou que, com esse novo lote, o Governo do Estado completa 149 caminhões-pipa distribuídos desde 2019, totalizando R$ 33,8 milhões.

“Temos no Paraná o maior programa ambiental do Brasil, por isso fomos considerados pela OCDE, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, como estado número 1 do País em sustentabilidade. Um título que nos coloca na vanguarda, como um estado que sabe aliar desenvolvimento econômico, social e sustentável”, afirmou.

BENEFÍCIOS – Em geral, os veículos são utilizados pela administração municipal para higienização, irrigação e abastecimento de água, em especial para propriedades rurais que sofrem com a seca prolongada – o Paraná está em estado de emergência hídrica desde o ano passado.

Além disso, os caminhões colaboram em ações urgentes, como em 2020, quando sete deles foram deslocados até o Mato Grosso do Sul para auxiliar no combate aos incêndios que assolaram o Pantanal. Já em Inácio Martins, na Região Centro-Sul, o equipamento foi usado para conter um princípio de incêndio em uma indústria madeireira da cidade, evitando assim maiores danos e prejuízos.

“Essa iniciativa reforça a parceria do Estado com os municípios e também com o Poder Legislativo. “O planejamento do Governo do Paraná visa dar atenção e cuidar do meio ambiente, das diferentes formas. E esses caminhões são um suporte extraordinário para a população, ajudando a expandir essa política verde”, ressaltou o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes.

“São convênios como esse que reforçam a sintonia entre os Poderes Executivo e Legislativo, visando o bem da comunidade paranaense”, completou o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano.

MUNICÍPIOS – Os caminhões entregues neste lote foram repassados para os seguintes municípios: Anahy, Assaí, Astorga, Bela Vista da Caroba, Boa Esperança, Cafelândia, Campo Bonito, Cândido de Abreu, Carambeí, Cidade Gaúcha, Conselheiro Mairinck, Cruzeiro do Sul, Diamante do Norte, Enéas Marques, Farol, Guairaçá, Ibaiti, Ipiranga, Lapa, Lidianópolis, Lupionópolis, Mandirituba, Manoel Ribas, Marquinho, Matelândia, Mirador, Nova Londrina, Nova Prata do Iguaçu, Paraíso do Norte, Paula Freitas, Perobal, Planalto, Quarto Centenário, Ramilândia, Reserva, Rio Bom, Rondon, Salgado Filho, Santa Izabel do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, São José das Palmeiras, Tibagi, Tupãssi, Turvo, Ventania e Xambrê.

“É um equipamento de muita importância para Astorga, já que a nossa frota estava sucateada. Tínhamos um caminhão-pipa, mas com mais de 20 anos de uso. Então quando precisávamos usar, ele sempre nos deixava na mão”, disse a prefeita de Astorga, Suzie Pucillo.

“É uma reivindicação antiga do município, uma conquista que vai ajudar especialmente na limpeza urbana da cidade”, acrescentou o prefeito de Cruzeiro do Sul, César Sugigan.

