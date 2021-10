Turismo: RESORT BRASILEIRO É ELEITO O MELHOR DO MUNDO EM RANKING INTERNACIONAL

É do Brasil! O UXUA Casa Hotel & Spa, que fica em Trancoso (BA), garantiu o primeiro lugar na lista dos 50 melhores resorts do mundo desbancando, por exemplo, acomodações localizadas nos Estados Unidos, Turquia, Havaí e Maldivas. Esta é a 34ª edição do Reader´s Choice Awards da Condé Nast Traveller – uma das publicações mais antigas e prestigiadas de turismo. E, pelo terceiro ano consecutivo, o UXUA também obteve o primeiro lugar na lista dos Melhores Resorts da América do Sul.

O prêmio é fruto de uma pesquisa com mais de 800 mil leitores que avaliam seus resorts favoritos em todo o mundo. Entre os destaques citados sobre o resort brasileiro pela publicação estão o fato de ser cercado por jardins tropicais salpicados de beija-flores.

O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, avalia que esta também é uma conquista do turismo brasileiro. “Costumo dizer que nenhum país do mundo tem o potencial que o Brasil tem para turismo, principalmente o turismo de natureza. O reconhecimento dos nossos destinos, dos nossos hotéis e resorts é uma conquista do turismo brasileiro que, a cada dia mais, demonstra a sua força e o seu potencial para crescimento no cenário pós-pandemia”, avalia.

O segundo lugar no ranking de melhores resorts do mundo ficou com o Morukuru Family Beach Lodge, na África do Sul. E o terceiro lugar foi ocupado pelo L´Horizon Resort & Spa, em Palm Spings, na Califórnia.

“À medida que as restrições às viagens diminuem, fica claro que nossos leitores passaram grande parte do último ano e meio sonhando com viagens e planejando futuras aventuras”, disse Divia Thani, Diretora Editorial Global da Condé Nast Traveller.

UXUA

A propriedade está localizada no Quadrado, como é conhecido o coração da vila de Trancoso – distrito de Porto Seguro. Foi inaugurado em 2009 pelo designer holandês Wilbert Das, que restaurou casas de pescadores em parceria com artesãos locais, além de ter criado outras, totalizando 13 casas exclusivas distribuídas em 9 mil metros quadrados.

A estrutura do UXUA conta com um complexo da jardins exclusivos, restaurante, piscina com propriedades medicinais, lounge, academia e tratamentos de bem-estar oferecidos no Vida Spa.

“Criamos um vínculo muito forte com nossos clientes e com a comunidade local nos últimos 12 anos usando a criatividade, o empoderamento e o respeito às pessoas e ao meio ambiente, com base na simplicidade e no desejo de servir bem, com atenção aos mínimos detalhes”, conta Wilbert.

(Da Redação com Ministério do Turismo)