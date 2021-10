BOAS-NOVAS TODO DIA!

“Mas o anjo lhes disse: ‘Não tenham medo. Estou trazendo boas-novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo: Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor’.” (Lucas 2:10-11).

Quando estamos seguindo os passos de Jesus, todo dia é dia de novidades de vida!

Em Cristo nossa esperança é renovada, por meio dele recebemos direção e ânimo mesmo em tempos difíceis.

Essa é a maior diferença de quem tem Jesus, saber que com Ele somos mais que vencedores e que tudo contribui para que Deus seja glorificado.

Em Cristo as barreiras são superadas de fé em fé e de glória em glória.

Mais do que saber das boas-novas, cabe a nós anunciamos estas boas-novas para aqueles que ainda não ouviram falar de Jesus.

Quando somos um canal de bênção na vida das pessoas, nos alegramos e fazemos a obra do Senhor.

“No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas-novas do Reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres.” (Atos dos Apóstolos 8:12).

Saber que estamos contribuindo com o Reino de Deus de forma ativa, nos alegra e nos dá mais força para anunciar a Palavra de Deus com autoridade e poder.

Deus quer que não só guardemos a sua palavra no nosso coração, quer também que repartamos o Pão da Vida com todos!

Anunciando as Boas-Novas!

– Procure a ler a Palavra de Deus diariamente. Aproveite e compartilhe com alguém um pouco do que aprendeu.

– As Boas-Novas do Evangelho são para todos, não restrinja ou faça acepção de pessoas.

– Nossas atitudes são uma forma de anunciar a Palavra de Deus. Dê um bom testemunho.

OREMOS: Senhor Jesus! Sou muito grato pela Tua salvação. Não há nada mais prazeroso do que saber que fui salvo por Ti, que me amas e quer me usar como um instrumento em Tuas mãos. Usa-me! Amém!

(Com Bíblia OnLine)