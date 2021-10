Pandemia: SETE ESTADOS NÃO REGISTRAM MORTES POR COVID-19 NAS ÚLTIMAS 24 HORAS

Sete estados não registraram mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo levantamento da Agência CNN realizado nesta segunda-feira (18): Acre, Amazonas, Ceará, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Roraima.

Por ser segunda-feira pode ocorrer represamento no envio de dados dos estados ao Ministério da Saúde. Os números não refletem necessariamente o atual estágio da pandemia no Brasil.

O Rio de Janeiro justificou, em nota enviada à CNN, que houve um problema no sistema que impediu a contagem dos óbitos e seu envio ao governo federal. “Tão logo seja normalizada a situação, os dados serão prontamente atualizados”, afirmou a Secretaria Estadual de Saúde.

O país registrou 183 mortes e 7.446 casos nas últimas 24 horas. As médias móveis de óbitos e infecções pelo coronavírus foram de 322 e 9.882, respectivamente. As informações são do levantamento diário do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

O Brasil soma até o momento 603.465 mortes e 21.651.910 casos confirmados da doença desde o início da pandemia, em março de 2020.

(Da Redação com CNN)