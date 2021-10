Premiê Japonês: JAPÃO MELHORARÁ CAPACIDADE DE DEFESA APÓS LANÇAMENTO DE MÍSSEIS

O governo do Japão condena fortemente os lançamentos de mísseis pela Coreia do Norte, que violam as resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), e pretende melhorar as capacidades de defesa do país, disse o premiê japonês Fumio Kishida nesta terça-feira (19).

“Condenamos fortemente os lançamentos de mísseis da Coreia do Norte. Isso viola as disposições da resolução do Conselho de Segurança da ONU. Para a segurança de nossos cidadãos, ordenei aos órgãos responsáveis para analisarem os dados através de vigilância e recolha de informação e interagirem de perto sobre esta questão com a comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos”, segundo Kishida. Além disso, o premiê japonês anunciou que o governo “pretende continuar aumentando significativamente ascapacidades de defesa do país para proteger o território, águas, residentes e espaço aéreo do Japão”. A declarações do primeiro-ministro japonês foram publicadas após a Coreia do Norte supostamente ter testado dois mísseis balísticos de curto alcance, levantando preocupações em Tóquio e Seul. Os mísseis voaram de 430 a 450 quilômetros, atingindo a altitude de 60 quilômetros,revelou a agência Yonhap, citando oficiais sul-coreanos. Os militares acreditam que os projéteis norte-coreanos eram mísseis balísticos lançados de submarinos. (Da Redação com Sputnik)