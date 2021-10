Recurso: ESPAÇOS ARTÍSTICOS E EMPRESAS CULTURAIS EM FOZ PODERÃO RECEBER SUBSÍDIO DE ATÉ R$ 10 MIL

Para acelerar a retomada das atividades artísticas e culturais em Foz do Iguaçu, a Fundação Cultural, por meio dos recursos da Lei Aldir Blanc, irá subsidiar espaços artísticos, pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações comunitárias que tiveram as atividades interrompidas por conta da pandemia. Os valores variam de R$ 3 mil a R$ 10 mil.

As inscrições já estão abertas na plataforma Sic Cultura (http://www.sic.cultura.pr.gov.br) e podem ser feitas até o dia 16 de novembro.

Entre as exigências, cada projeto precisa ter uma contrapartida social, como aulas, oficinas, apresentações artísticas e outras ações, destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou atividades em espaços públicos na comunidade na qual projeto está inserido, de forma gratuita.

No ato da inscrição, é preciso anexar documentos que comprovem a atuação do espaço para as atividades; estatuto ou contrato social; declarações de despesas, e outras documentações que podem ser acessadas site da Fundação Cultural: https://bit.ly/3AQSRHS, que também contém todas as declarações, relatórios e termos que precisam ser enviados.

A definição do valor e quantidades de parcelas do subsídio que o espaço poderá ter acesso será será estabelecido de acordo com as despesas fixas mensais declaradas e mediante a apresentação das respectivas documentações comprobatórias de despesas e a disponibilidade de recursos.

“O momento impediu que muitos projetos fossem realizados. Com os recursos da Lei Aldir Blanc, podemos ajudar a impulsionar a retomada dessas atividades. Trata-se de uma ação emergencial e uma ótima oportunidade para esses empreendedores”, destaca o diretor-presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues.

