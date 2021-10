Turismo: 2ª EDIÇÃO DA OKTOBERFEST DO BETO CARRERO SEGUE ATÉ 15 DE NOVEMBRO

Quem vai de traje típico ainda ganha um copo de Chopp de 400 ml. A Oktoberfest do Beto Carrero vai até o dia 15 de novembro e conta com horário estendido. Nas quartas e quintas até 21h, e nas sextas, sábados e vésperas de feriado até 23h.

Quem quiser curtir o parque só no período da noite, o Night Session rola a partir das 17h nas sextas e sábados, com opção diferenciada de passaporte. Quem já estiver no local durante o dia não paga valor adicional, só o passaporte regular. Tem ainda competição de Chopp em metro, do Barril e do Serrador. Além disso, em outubro, criança até 12 anos acompanhada de um adulto pagante não paga.

(Da Redação com Mercado e Eventos)