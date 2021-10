Turismo: PAULO ANGELI, RECEBEU O TROFÉU “TOP TUR”, UM RECONHECIMENTO PELA ATUAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO

A revista Panorama do Turismo, com Fecomércio do Paraná, destacou a atuação no desenvolvimento do turismo no Paraná. O secretário Paulo Angeli (Turismo, Projetos Estratégicos e Inovação), recebeu do presidente da Paraná Turismo, João Jacob Mehl, o troféu “Top Tur” como reconhecimento do trabalho de Brasileiro em prol do turismo estadual.

“Foz do Iguaçu se destacou durante todo esse período de pandemia. O primeiro destino turístico a ter um selo de segurança sanitária, primeira grande cidade brasileira a ter 100% da população vacinada com a primeira dose, entre outras medidas que preservam vidas e agilizam a retomada segura do turismo. Os resultados mostram que a visitação nos atrativos turísticos e a ocupação hoteleira já estão próximas ou já passaram ao período da pré-pandemia”, disse Angeli.

Foram homenageados também o vice-governador Darci Piana, e a coordenadora de Turismo do Sebrae, Patrícia Albanez. “Homenagem em reconhecimento ao respaldo oferecido aos pleitos da área para superação dos problemas resultantes da pandemia”, diz nota da Federação do Comércio do Paraná.

PREMIADOS

Além de Darci Piana, representantes de entidades receberam o troféu – obra do conceituado artista plástico curitibano Luiz Gagliastri. Os premiados da noite foram: Antônio Azevedo, representando a Abav; Paulo Iglesias Peretti, em nome da ABIH; Jean Feder, pela Abrajet; Denise Guimarães, como representante da ABGTur; Giovani Bagatini, em nome da Fecomércio; Fábio Skraba, pela Abeoc; Patrícia Alanez – Sebrae; e Nelson Goulart, representando a Abrasel.

Nesta edição, ao contrário das oito anteriores, “marcadas por concorrida votação em torno de profissionais em evidência em suas áreas de atuação”, a comissão de homologação do prêmio entendeu oportuno homenagear instituições e pessoas envolvidas nos esforços para superar a crise vivida pelo segmento no ano passado.

Desde sua primeira edição em 2012, o “Top Tur/Prêmio Panorama do Turismo/Profissionais do Ano” traduz um “processo de identificação e valorização dos destaques do setor turístico paranaense”. “E conta com a cooperação e chancela de entidades de classe representativas dos principais segmentos da atividade turística”.

APOIO

Responsável pela premiação, Julio Cezar Rodrigues destacou a importância da união de forças nesse momento de retomada do turismo. “Temos aqui grandes entidades que são responsáveis por movimentar o turismo no Paraná. A união dos esforços fará com que o setor se recupere rapidamente e volte a representar destaque na economia”, declarou.

O secretário estadual do Desenvolvimento Ambiental e de Turismo, Márcio Nunes destacou os investimentos previstos pelo Estado no apoio ao aquecimento do setor no Paraná. “Vamos transformar o Paraná em um hub turístico no Brasil. O Estado está preocupado em gerar incentivo ao turismo do estado, melhorando a infraestrutura e garantindo que o turista seja bem recebido, tenha diversas atrações e possa se locomover com segurança. Temos certeza de que podemos contar com total apoio do empresariado paranaense”, afirmou.

O vice-governador Darci Piana destacou os investimentos estaduais que vão atender o setor e lembrou as ações da Fecomércio, que têm o turismo como um dos principais nortes de suas atividades. “O governo preparou toda uma retomada da economia e investimos mais de R$ 300 milhões em um banco de projetos. Temos recursos aplicados na infraestrutura do estado, que serão diretamente úteis para a retomada econômica e do turismo”.

PRESENÇAS

Participaram da premiação o vice-presidente da Fecomércio, Paulo Cesar Nauiack; o diretor regional do Sesc, Emerson Sextos; o diretor regional interino do Senac, Sidnei Lopes; o diretor de Relações Sindicais da Fecomércio, Alberto Samways; a presidente do Instituto Municipal de Turismo, Tatiana Turra; o presidente da Paraná Turismo, João Jacob Mehl; o secretário de Turismo de Foz do Iguaçu, Paulo Angeli; o vereador de Curitiba, Eder Borges; o presidente do SEHA, Jonel Chefe; os presidentes de sindicatos, Neuso Rafagnin, Alzir Bocchi, Daniel Wagner e Rodrigo Baron.

(Da Redação com AMN)