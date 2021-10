Turismo: REDE DE HOTEIS DE LUXO ANUNCIA NOVIDADES NESTA RETOMADA

Os diretores da rede Belmond, Jiovana Alves e Felipe Pereira, reuniram seleto grupo de operadores de turismo, nesta quarta, em almoço, no restaurante IT, para apresentar as novidade do grupo – desde 2018 pertencente ao conglomerado LVMH – para os próximos meses. No Brasil, são duas operações: o icônico Copacabana Palace, no Rio, e nas Cataratas de Foz do Iguaçu. No mundo, fala-se em mais de 40 opções, entre hotéis, safáris, barcos e trens.

“Ogrupo sempre está prospectando novas possibilidades. No Brasil e no mundo”, garante Feleipe Pereira. No Nordeste, não há nada em vista a curto e médio prazo. “Já procuramos algo, mas não houve química. Tem que ter a ver com a essência do grupo de ser manter fiel a tradição com prédios históricos e visual cool”, detalha.

COPACABANA PALACE

Carinhosamente conhecido como Copa, o icônico hotel tem 98 anos e muita história para contar. De novidade, a estreia do teatro no dia 5 de novembro, com musical em homenagem ao hotel. “O espaço passou 30 anos fechado e foi todo reformado, seguindo os detalhes e cuidado como se pede um patrimônio histórico”, detalha Felipe. Anova casa terá 336 lugares e uma curadoria para se manter smepre vida e de acordo com o local. Detalhe: foi o primeiro palco pisado por Fernanda Motenegro, ainda como aprendiz de atriz.

Outra novidade que está sendo muiiiiito procurada é o café da manhã exclusivo do bondinho Pão de Açucar. Um detalhe: tem que se levantar àsh da matina, mas, segundo Felipe, vale! “Chegamos ainda escuro e subir o bonde com o Sol nascendo é algo inesquecível”, garante.

O réveillon está sendo montado com os três restaurantes abertos – dois, inclusive, com estrela de Guia Michelin, ceia, bandas, DJ e uma vista privilegiada oara os fogos e os shows públicos da praia. “Quase esgotado”, avisa. O tradicional Baile do Copa – no para gente Sábado do Galo – também está sendo planejado para ser reeditado.

Undos pontos mais desejados do Cpacabana Palace é o sexto ano, considerado a cereja do bolo com suas seis explusivas penthouses com direito a famosa e desejada black pool.

CATARATAS

Outro hotel da rede Belmond no Brasil é o Cataratas Foz do Iguaçu, o único dentro do parque onde estão as quedas de água tão famosas. Com isso, algumas exclusividades como entrada a qualquer horário, seguindo, claro, o esquema de segurança. Detalhe: antes da pandemia, o hotel era 90% internacional, agora com as restrições de viagens internacionais, o inverso já aconteceu.

O prédio foi todo reformado, mas mateve a tradição e a cor do antigo Tropical da Varig. Dentre as experiências genuínas e autênticas, um piquinique ao ar livre no gramadão de frente para a Garganta do Diabo. Outra indicação da Jiovana é degustação da cachaça. “Um sommelier traz os melhores rótulos do Brasil com uma harmonização inesquecível”, ensina.

Outra dica é quando tiver luas cheia. “Tem uns lugares bem privilegiadas que, dependendo do dia, forma um fenômeno chamado de arco-íris lunar”, explica. Para os mais experientes na arte de fotografar a via-láctea.

(Da Redação com UOL/Foto: Divulgação Belmond)