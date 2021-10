Alerta: MONTE ASO DO JAPÃO ENTRA EM ERUPÇÃO

O Monte Aso, um vulcão na principal ilha do sul do Japão, Kyushu, entrou em erupção nesta quarta-feira (20), disse a Agência Meteorológica do Japão, lançando cinzas vulcânicas a 3.500 metros de altura.

A erupção ocorreu por volta das 11h43, horário de Tóquio, disse a agência.

Não há confirmações sobre vítimas ou grandes danos no popular destino turístico. Porém, a agência meteorológica aumentou o nível de alerta do vulcão para o nível 3 em uma escala de 5, dizendo às pessoas para não se aproximarem da montanha.

O país também alerta sobre grandes blocos vulcânicos e fluxos piroclásticos se espalhando dentro de uma faixa de aproximadamente 1 km da cratera Nakadake da montanha.

As quedas de cinzas de um dos picos da montanha de 1.592 metros na província de Kumamoto serão detectadas em cidades próximas até o final da tarde de quarta-feira, de acordo com a agência.

Houve uma pequena erupção no Monte Aso em 2019, e 63 pessoas morreram no Monte Ontake em setembro de 2014. Foi o pior desastre vulcânico no Japão em quase 90 anos.

(Da Redação com CNN)