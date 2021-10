Foz do Iguaçu: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ANUNCIA RETORNO DAS TURMAS DE BERÇÁRIO NO DIA 3/11

Os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) retomarão o atendimento presencial das turmas de Berçário I e II a partir do dia 3 de novembro e o período integral para alunos do Maternal I e II a partir do dia 25 de outubro, próxima segunda-feira. O anúncio foi feito na terça-feira (19) pela secretária da educação, Maria Justina da Silva, durante reunião com as diretoras e diretores das unidades de ensino, no SEST/SENAT.

A rede municipal de ensino tem 738 crianças matriculadas nas turmas de Berçário I e II e 3.318 alunos nas turmas de Maternal I e II (período integral e parcial). As turmas de Maternal I retornaram aos CMEIs nesta terça-feira (19), depois de um ano e sete meses afastadas das salas de aula por conta da pandemia da Covid-19.

Conforme explicou a diretora de Educação Infantil da Secretaria de Educação, Luciana Moreira, o retorno das turmas de Berçário será em período parcial para melhor adaptação das crianças, que têm entre 6 meses e 2 anos de idade.

“As crianças dessas turmas não tiveram ainda nenhum contato com o espaço escolar, um ambiente novo e desconhecido que demanda mais atenção e cuidado. O vínculo familiar será expandido e é imprescindível que ocorra de forma gradativa essa fase de acolhimento”, disse.

“Além de ainda termos um cenário pandêmico, que também demanda cuidados, e a proximidade nessa faixa etária acontece de maneira mais acentuada, as crianças não fazem uso da máscara e não têm maturidade para adotar protocolos de segurança, o que requer mais atenção por parte dos profissionais da educação”, completou Luciana.

A retomada das turmas está sendo possível devido ao cenário epidemiológico do município, com a redução expressiva no número de casos da doença e à cobertura vacinal da população adulta, que já atingiu 106,8% com a primeira dose ou dose única e 77,1% com a segunda dose.

Outro fator importante foi a contratação de 204 professores de educação infantil e 25 secretários que iniciaram as atividades nos CMEIs, além do chamamento de 50 estagiários dos cursos de Letras, Pedagogia e Magistério, que também atuarão nas unidades de ensino.

“Todos os retornos foram gradativos para que pudéssemos avaliar cada situação e fazer as adequações necessárias. Felizmente observamos que a volta do ensino presencial não trouxe impactos na pandemia. As escolas são ambientes seguros e as crianças estão muito contentes”, afirmou secretária da educação, Maria Justina.

A Secretaria da Educação está atendendo com 100% da capacidade das turmas desde o dia 27 de setembro. A medida foi aprovada pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e publicada no Decreto 29.541, de 10 de setembro, no Diário Oficial do Município.

