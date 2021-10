Alerta: COREIA DO NORTE FAZ TESTES MÍSSEIS BALÍSTICOS LANÇADOS POR SUBMARINO

Pyongyang apelou a Washington para não “se preocupar” com os recentes testes de mísseis balísaticos lançados por submarino (SLBM, na sigla em inglês) e sugeriu que a crítica dos EUA aos ensaios norte-coreanos de mísseis de uma classe que eles mesmos possuem é uma política de “duplo padrão”.

“Estamos realmente preocupados que os EUA estejam mostrando reações anormais ao exercício do direito de autodefesa que é adequado e justo para um Estado soberano”, disse um porta-voz da chancelaria norte-coreana à KCNA.

O porta-voz sublinhou que as armas norte-coreanas não visam um país ou forças em especial. As armas servem para prevenir uma guerra e defender os direitos soberanos da Coreia do Norte.

“Criticar a Coreia do Norte por desenvolver e testar os mesmos sistemas que os EUA possuem ou estão desenvolvendo é uma clara expressão de duplo padrão e que apenas levanta nossas suspeitas sobre a autenticidade de suas afirmações de que eles não antagonizam a Coreia do Norte”, conforme o porta-voz.

Pyongyang sugeriu que as tensões na península da Coreia diminuirão se os Estados Unidos pararem de se opor ao exercício dos direitos soberanos norte-coreanos.

Após a Coreia do Norte testar dois mísseis nesta terça-feira (19), Washington acusou Pyongyang de representar uma “ameaça” para a paz e estabilidade regionais e convocou uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU para discutir os lançamentos.

(Da Redação com Sputnik)