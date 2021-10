Foz do Iguaçu: PREFEITO, EM MEIO A CRISE SOCIOECONÔMICA, DECIDE AUMENTAR VALORES MILIONÁRIOS DO LIXO

Quem era isento da cobrança da taxa de coleta de lixo por morar em residências precárias ou paupérrimas vai ter que ajudar a pagar a conta da má gestão do serviço de coleta de lixo na administração Chico Brasileiro/Rosa Jerônymo (foto ao lado).

Em plena pandemia, com desemprego reinante, pessoas passando necessidades e muitas morando nas ruas ou em ocupações, porque não tem dinheiro para o aluguel, o prefeito resolveu enviar à Câmara um Projeto de Lei Complementar que obrigará a classe pobre e demais contribuintes a bancarem os milhões de gastos a mais da Prefeitura com a coleta de lixo.

A situação se resume no descontrole financeiro no qual o Município gasta mais do que arrecada e quer tirar do lombo do povo a diferença dos valores.

Os Números. Já em 2019 a prefeitura arrecadou com a taxa de coleta de lixo o montante de R$ 18,7 milhões, porém gastou R$ 25,6 milhões com o serviço realizado pela Vital. Em 2020, com pandemia, o parâmetro restou prejudicado, mas, mesmo assim, foram arrecadados R$ 14,7 milhões (a prefeitura não informou quanto gastou). Para 2021 a estimativa é arrecadar R$ 19,8 milhões, mas o custo do serviço deverá atingir R$ 26,2 milhões, gerando um déficit de R$ 6,4 milhões.

Esses números constam na mensagem do prefeito enviada à Câmara com o projeto, juntamente com o estudo de impacto financeiro, exigido por lei. Com o ajuste pretendido pelo prefeito, quem era isento passará a pagar a conta por meio da chamada Tarifa Social e os demais também terão impacto. A única exceção são os imóveis de uso comercial, industrial e prestadores de serviços. “Os valores atualmente lançados e arrecadados não são suficientes para fazer frente aos custos dos serviços contratados”, alegou o prefeito ao pedir que os vereadores votem a proposta em regime de urgência para que entre em vigor já a partir de 2022.

Pelo projeto, onde a coleta ocorre em dias alternados a Tarifa Social será de R$ 45,80 anual – equivalente a meia UFFI que atualmente vale R$ 91,61 mas, é reajustada todo ano, ou seja, o valor será maior em 2022. Onde a coleta acontece diariamente, a Tarifa Social custará R$ 91,61 por ano em valores atuais e vem tudo cobrado junto com o IPTU. Esse valor da Tarifa Social atingirá “imóveis residenciais com até 50 metros quadrados de área construída; os imóveis residenciais definidos em lei como de categoria precária; os imóveis residenciais definidos como de categoria baixa; e as instituições religiosas”.

QUASE 12 MIL IMÓVEIS SOFRERÃO IMPACTO DO AUMENTO DE IMPOSTO

A manobra do prefeito Chico Brasileiro e da equipe vai atingir 11.820 imóveis, dentre eles 2.752 utilizados por igrejas. E isso vai engordar o caixa da prefeitura. Para 2022, a arrecadação extra com o fim das isenções, só com a Tarifa Social será de R$ 1,1 milhão, conforme consta no relatório da própria Prefeitura. Os demais contribuintes, donos de 71.782 outros imóveis residenciais, e que juntos, nesse ano, pagam R$ 14,3 milhões de taxa de coleta de lixo vão passar a pagar R$ 18,3 milhões ano que vem.

Juntando com os R$ 6,7 milhões dos imóveis comerciais (em que os valores não serão alterados) e os R$ 496 mil dos prédios públicos (lançados pró-forme por serem imunes), a prefeitura fechará a conta em R$ 26,7 milhões no ano que vem arrecadando, às custas da sociedade, o montante que precisa para saldar o valor anual dos serviços de coleta de lixo. A estimativa para 2024, último ano da gestão Chico Brasileiro, é chegar a R$ 28,4 milhões com a arrecadação para esse serviço.

O Projeto de Lei Complementar, de nº 21/2021, foi apresentado no dia 14 de outubro e enviado para análise da Comissão Mista. A tramitação está ocorrendo em regime de urgência, tanto que quatro dias depois, recebeu parecer jurídico da Casa favorável à tramitação e já na quinta-feira, 21, foi juntada a manifestação favorável do IBAM e agora resta o parecer favorável da Comissão Mista e então o PLC estará liberado para inclusão na pauta de votação em sessões extraordinárias.

(Da Redação)