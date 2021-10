Turismo: 7 DESTINOS DE VIAGEM NA AMÉRICA DO SUL

O que muita gente se esquece é que há todo esse universo de possibilidades “logo ali”, nos países vizinhos do Brasil.

Por terem sido colonizados principalmente pelos espanhóis, além da forte presença indígena, os países da América do Sul têm características únicas e, por isso mesmo, merecem ser conhecidas. Para tanto separe peças confortáveis e aquecidas, pois você pode precisar.

A depender do lugar para onde você vai, é possível ver de perto algo que muitos brasileiros só conhecem através da TV ou de filmes: a neve. Para facilitar a sua escolha, separamos alguns dos melhores destinos na América do Sul.

VIAJANDO PELA AMÉRICA DO SUL

Bariloche (Argentina): San Carlos de Bariloche ou simplesmente Bariloche é um dos destinos mais procurados na América do Sul, principalmente por quem deseja conhecer de perto a neve. Sim, durante o inverno há neve.

Alguns dos pontos turísticos são a viagem de teleférico à montanha de Cerro Otto, praticar esqui ou andar de trenó no Cerro Catedral, experimentar chocolates e cervejas artesanais, bem como apreciar as praias do Lago Nahuel Huapi (de preferência, no verão).

Cartagena (Colômbia): Localizada no litoral caribenho colombiano, a cidade de Cartagena das Índias é uma escolha perfeita para quem ama curtir uma boa praia — as melhores ficam nas ilhas e podem ser visitadas de barco. Em Playa Blanca, por exemplo, você poderá se deliciar em águas cristalinas tomando uma boa piña colada.

Vale dizer que a cidade foi construída dentro de uma muralha e se expandiu para além dela. Por isso, você poderá fazer um turismo mais cultural, ao visitar o Castelo San Felipe de Barajas, conhecer o centro histórico e até caminhar sobre os muros.

Ilha de Páscoa (Chile): Apesar de pertencer ao Chile, a Ilha de Páscoa é localizada na Polinésia e, por isso, tem uma cultura bem diferenciada em relação aos costumes e à cultura latina. O nome original da ilha é Rapa Nui, mesmo nome dos habitantes e da língua originária.

Seu maior atrativo são os moais, estátuas feitas de pedra vulcânica com mais de 10 metros de altura. A visita ao extinto vulcão Rano Kau e à caverna Ana Kakenga, com vista para o mar, são outros atrativos da Ilha de Páscoa.

Ilhas Galápagos (Equador): Galápagos: as ilhas que inspiraram o cientista Charles Darwin a criar a Teoria da Evolução. Este arquipélago fica localizado em meio ao Oceano Pacífico.

Sua marca registrada é a biodiversidade, com animais que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Para contemplar mirantes, fazer mergulhos com as tartarugas e peixes ou mesmo contemplar a beleza natural, vale a pena visitar a Ilha de São Cristóvão, a Ilha de Floreana e a Ilha de Santa Cruz.

Lago Titicaca (Bolívia): O lago Titicaca talvez seja um dos pontos turísticos mais conhecidos da Bolívia, localizado na fronteira com o Peru. Por estar a 3.821 metros acima do nível do mar, o Titicaca é o lago navegável mais alto do planeta.

Por estar na Cordilheira dos Andes, a região exige mais proteção contra o frio. Além do lago, a cidade de Copacabana — que fica a 155 km de La Paz — oferece ainda diferentes opções para turistas, que vão de uma visita à Basílica de Copacabana até a área mais movimentada com lojas, hostels e café na Avenida 6 de Agosto.

Machu Picchu (Peru): Para quem é apaixonado por turismo histórico, uma sugestão bem interessante no Peru é visitar Machu Picchu, “a cidade perdida dos incas”. A mais de 2.400 m de altitude, é possível ver as ruínas desta cidade de pedras, que é uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno.

O povoado de Aguas Calientes é onde você vai se hospedar, caso queira fazer uma visita à Machu Picchu. Neste lugar, você pode aproveitar para tomar um banho nas águas termais, passear pelo Mercado de Artesanato ou visitar o Museu de Sitio Manuel Chávez Ballón.

Montevideo (Uruguai): A capital do Uruguai é considerada um dos pontos mais “europeus” da América Latina, pelas baixas temperaturas e forte cultura ibero-americana. Para quem não abre mão de experiências gastronômicas, o Mercado del Puerto é parada obrigatória. Vinhos, churrasco e doce de leite com certeza farão parte do cardápio.

O bairro de Pocitos também precisa ser mencionado, por abrigar as melhores confeitarias do país. Para um passeio no parque, a sugestão é ir ao Parque Rodó. Aos domingos, não deixe de conhecer a Feira de Tristán Narvaja.

