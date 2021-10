Turismo: INGRESSOS CARNAVAL DE SÃO PAULO 2022

A Liga das Escolas de Samba de São Paulo, juntamente com a ALK Live Entertainment, apresentarão o samba, a festa, a pele arrepiada, o coração acelerado, o toque dos tamborins e as batidas dos surdos no Carnaval 2022.

PROGRAMAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA NO CARNAVAL DE SÃO PAULO 2022

Sexta-feira (25 de Fevereiro) : Acadêmicos do Tucuruvi, Colorado do Brás, Mancha Verde, Tom Maior, Unidos da Vila Maria, Acadêmicos do Tatuapé e Dragões da Real;

: Acadêmicos do Tucuruvi, Colorado do Brás, Mancha Verde, Tom Maior, Unidos da Vila Maria, Acadêmicos do Tatuapé e Dragões da Real; Sábado (26 de Fevereiro) : Vai-Vai, Gaviões da Fiel, Mocidade Alegre, Águia de Ouro, Barroca Zona Sul, Rosas de Ouro, Império de Casa Verde;

: Vai-Vai, Gaviões da Fiel, Mocidade Alegre, Águia de Ouro, Barroca Zona Sul, Rosas de Ouro, Império de Casa Verde; Domingo (27 de Fevereiro) : Morro da Casa Verde, Camisa Verde e Branco, Mocidade Unida da Mooca, Independente Tricolor, Estrela do Terceiro Milênio, X-9 Paulistana, Leandro de Itaquera, Pérola Negra;

: Morro da Casa Verde, Camisa Verde e Branco, Mocidade Unida da Mooca, Independente Tricolor, Estrela do Terceiro Milênio, X-9 Paulistana, Leandro de Itaquera, Pérola Negra; Segunda-feira (28 de Fevereiro): Brinco da Marquesa, Camisa 12, Uirapuru da Mooca, Primeira da Cidade Líder, Unidos de Santa Bárbara, Torcida Jovem, Nenê de Vila Matilde, Unidos do Peruche, Imperador do Ipiranga, Amizade Zona Leste, Tradição Albertinense, Dom Bosco de Itaquera.

INGRESSOS CARNAVAL SÃO PAULO 2022

Os ingressos estão disponíveis on line, e o cliente deverá escolher sua data preferida, clicar e seguir as orientações do site que comercializa os bilhetes.

De acordo com os organizadores, cada comprador poderá adquirir até 05 (cinco) ingressos por dia, por CPF, e até 01 (um) ingresso do tipo meia-entrada. Se houver disponibilidade, também será possível comprar seu ingresso presencialmente nas bilheterias oficiais do evento a partir de 15/01/2022.

(Da Redação com Portal Brasil)