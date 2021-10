Foz do Iguaçu: GOVERNO DO ESTADO REPASSA 25 VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE

O Governo do Estado do Paraná entregou nesta sexta-feira (22), 25 veículos para a Secretaria da Saúde de Foz do Iguaçu. Eles serão utilizados para reforçar o Programa Saúde da Família, que presta atenção primária e leva o atendimento médico para dentro da casa dos iguaçuenses.

A solenidade de entrega, realizada no estacionamento do Centro de Recepção de Visitantes da Itaipu Binacional, contou com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior; do prefeito Chico Brasileiro; da secretária de Saúde, Rosa Maria Jerônymo; além de deputados e demais autoridades.

Outros 23 veículos foram repassados para os demais municípios que integram a 9ª Regional de Saúde e recebidos pelos prefeitos de cada cidade. O investimento nos 48 automóveis é de R$ 1,6 milhão. Os carros são do modelo Gol, da Volkswagen, e têm motor 1.0, ar condicionado, direção hidráulica e quatro portas. Eles integram a resolução 585/2021 da Secretaria de Estado da Saúde, que está repassando 1.211 veículos aos 399 municípios do Paraná.

Durante o discurso, o governador Carlos Massa Ratinho Junior explicou que essa é a maior renovação de frota da saúde do Paraná e possibilitará a ampliação do programa Saúde da Família, criado na década de 90 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso.

O prefeito elogiou o Governo do Estado pela atenção dada à saúde dos paranaenses. E também parabenizou o governador Ratinho Junior e o secretário de estado da Saúde, Beto Preto pela estratégia adotada para a vacinação contra a Covid-19. .

SAÚDE DA FAMÍLIA

O município tem hoje 70 equipes atuando na Estratégia Saúde da Família, que realizam atendimento domiciliar à população em todas as regiões da cidade. De acordo com a secretária de saúde, os novos veículos serão distribuídos entre as unidades e possibilitarão melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde.

Durante o evento, a secretária de Saúde citou os investimentos já realizados pelo Município dentro da Atenção Primária e lembrou que a pasta é responsável por resolver 80% dos problemas de saúde da população.

A expectativa é que os 1.211 veículos entregues para todas as cidades do Paraná possibilitem a realização de 100 mil visitas por mês. “Se cada um destes automóveis fizer cinco visitas domiciliares diárias, serão 6 mil em todos os municípios, todos os dias. Em vinte dias úteis no mês, teremos 120 mil visitas domiciliares. Em um ano teremos em torno de 1,5 milhão visitas. É a equipe de saúde do município na casa do paranaense”, disse o secretário de estado da saúde, Beto Preto.

A entrega dos veículos contou com a presença do vice-prefeito de Foz do Iguaçu, delegado Francisco Sampaio; da chefe da 9ª Regional de Saúde, Iélita Santos; do deputado federal Vermelho; do deputado estadual e líder do governo na Assembléia Legislativa do Paraná, Hussein Bakri; do deputado estadual Ademir Bier; do presidente da Cohapar Jorge Lang; do presidente da Câmara de Vereadores Ney Patrício, além dos prefeitos da região e autoridades locais.

(Da Redação com AMN/Foto: Christian Rizzi)