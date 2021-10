Política: ESTEVES COLNAGO ACEITA ASSUMIR SECRETARIA DO ORÇAMENTO

Esteves Colnago aceitou assumir o cargo de Secretário de Orçamento do Ministério da Economia. Ele é o atual chefe de relações institucionais da pasta.

Colnago era apontado desde ontem como o sucessor natural de Bruno Funchal. Ele já vinha sendo o principal interlocutor da Economia com o Congresso, o que é visto como um grande ativo pela equipe econômica.

Caberá a ele a escolha do secretário do Tesouro. O nome ainda está em discussão.

O time de Guedes ressalta que Conalgo é fiscalista, tem perfil técnico e vai manter as premissas do governo, trabalhando por reformas que possam atenuar o impacto das notícias dos últimos dias, como o furo do teto para bancar o Auxílio Brasil de R$ 400.

(Da Redação com CNN)