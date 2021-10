Governo: LIRA CULPA SENADO E MÁ CONDUÇÃO DO GOVERNO POR ALVOROÇO EM TORNO DO AUXÍLIO BRASIL

Em meio à pausa entre uma reunião e outra, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), tem afirmado a aliados que o principal culpado pela crise que se instalou nos últimos dias no país é o Senado, e que o governo errou na condução do lançamento do novo auxílio que substituirá o Bolsa Família, segundo a Folha de São Paulo.

Segundo a mídia, Lira acredita que a Casa tem responsabilidade por não ter votado o projeto de lei que altera o imposto de renda, plano inicial do ministro da economia, Paulo Guedes, para dar respaldo ao Auxílio Brasil. Na visão do presidente, o Senado está se curvando às pressões dos bancos, e por isso não votou na nova regulamentação para o imposto. Além disso, Lira considera que o governo federal deveria ter “comprado a briga” e dito publicamente que a reforma não saiu pela “trava” da Casa, evitando assim o alvoroço no mercado após o anúncio do programa que custará em torno de R$ 80 a 84 bilhões anuais para os cofres públicos. A Folha relata que a reforma do imposto de renda é considerada morta por senadores e que até o ministro da economia já havia “jogado a toalha”. (Da Redação com Sputnik)