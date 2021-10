Míssil: COMPLEXO RUSSO ISKANDER EXIBE PRECISÃO SEM PRECEDENTES ATINGINDO ALVO DURANTE PRÁTICA DE TIRO

“O míssil balístico lançado pelo complexo percorreu 180 quilômetros e atingiu o centro do alvo terrestre representado por um quadrado de 30×30 metros. Isso foi confirmado pelas câmeras colocadas em torno do alvo. O equipamento da Rostec demonstrou mais uma vez suas qualidades excepcionais”, disse Ozdoev.

Ao mesmo tempo, Aleksandr Romanyuk, subchefe de exportações e importações do Escritório de Projeção de Maquinaria (KBM, na sigla em russo, faz parte da Rostec) relatou que olançamento do míssil foi presenciado por vários generais do cliente, que constataram a precisão do míssil por meio de transmissão de vídeo.

Durante a prática de tiro de um cliente estrangeiro, o Iskander mostrou uma precisão sem precedentes, atingindo o centro de um alvo terrestre com um míssil a 180 km de distância, disse à Sputnik Bekkhan Ozdoev.

O sistema de mísseis Iskander-E foi desenvolvido para destruir alvos de importância crítica do adversário, tem um alcance de aproximadamente 300 quilômetros e utiliza mísseis balísticos 9М723-E.

Em novembro do ano passado, o tenente-general Mikhail Matveevsky, comandante das Forças de Mísseis e Artilharia da Rússia, disse que o Iskander-M continuará sendo o principal sistema neste tipo de forças russas até pelo menos 2030.

Contudo, Matveevsky adicionou que atualmente a Rússia já possui base científica suficiente para desenvolver um novo sistema que venha a substituir o Iskander.

(Da Redação com Sputnik)