Turismo: BLUMENAU (SC) INICIA TEMPORADA DE NATAL NO DIA 10 DE NOVEMBRO

As atividades estão em https://natal.turismoblumenau.com.br/, página idealizada pela Secretaria de Turismo e Lazer de Blumenau e pelo Parque Vila Germânica.

Ao navegar pelo site, além de conferir as datas e horários das diferentes atrações, há uma área de cadastro, onde o visitante tem a oportunidade de garantir vouchers com descontos exclusivos em hotéis e estabelecimentos comerciais como restaurantes, lojas e cervejarias para utilizar ao longo de sua experiência no Natal em Blumenau.

“O Natal em Blumenau convida famílias e turistas para participarem de uma experiência inesquecível, cheia de magia e novidades. Além de inúmeras atrações por toda a cidade, também contamos com ofertas e benefícios que estarão disponíveis durante o período do evento”, destaca o secretário de Turismo e Lazer de Blumenau e presidente do Parque Vila Germânica, Marcelo Greuel.

ATRAÇÕES

Pela primeira vez, o Natal em Blumenau será realizado tanto nas principais ruas da cidade quanto no Parque Vila Germânica. A partir de uma programação contemplativa, gratuita e segura, as ruas centrais da cidade estarão iluminadas e promoverão um verdadeiro espetáculo de Natal ao ar livre com árvores coloridas e esculturas gigantes.

Enquanto na Rua 15 de Novembro, mais de 80 árvores receberão cerca de 1.000 esferas luminosas; na Praça do Remador, uma escultura do Papai Noel de 4 metros de altura servirá como ponto fotográfico. A decoração natalina ainda estará presente na Rua das Palmeiras, na Avenida Beira-Rio e na Rua Curt Hering. Um dos pontos mais fotografados da cidade, a Prefeitura Municipal de Blumenau estará toda iluminada.

Dentro do Parque Vila Germânica, os destaques serão as apresentações culturais, a Parada de Natal com os personagens natalinos, as oficinas de pintura de biscoitos, o Mercado de Natal inspirado nos modelos europeus, a Casa do Papai Noel, o passeio de trenzinho e a Praça da Neve. Outra grande novidade do Natal em Blumenau deste ano será o Balé das Águas no Rio Itajaí-Açu. Uma balsa será instalada próxima à Ponte Adolfo Konder e promete encantar o público com lindo um balé de águas.

(Da Redação com Mercado & Eventos/Foto: Clio Luconi)