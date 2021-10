Vacinas: CONECTE SUS LIBERA EMISSÃO DE COMPROVANTE PARA QUEM TOMOU DOSE DE REFORÇO

O Conecte SUS, aplicativo oficial do governo federal, liberou a emissão do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 para os cidadãos que tomaram doses de diferentes vacinas.

A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira, 22. A liberação aconteceu após reclamações de usuários que forma imunizados com diferentes vacinas, mas não estavam conseguindo emitir o certificado.

Por falta de doses da vacina da AstraZeneca/Oxford, milhares de brasileiros tomaram o reforço com o imunizante da Pfizer, seguindo os protocolos do governo para esse tipo de caso.

De acordo com o governo, o documento reúne informações sobre as doses de vacinas que foram aplicadas e comprovam que o cidadão está totalmente vacinado, seja com duas doses ou com a dose única da Janssen.

(Da Redação com Jovem Pan)