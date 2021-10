Vale do Ribeira (SP): SEDIA ENCONTRO INTERNACIONAL DE TURISMO DE AVENTURA

Jornalistas, influenciadores operadores e agentes de viagem irão visitar algumas das 350 cavernas que compõem o Parque Estadual Turístico Alto do Ribeira (Petar), além de praias em área de preservação, rios cristalinos e cachoeiras. As atrações compõem os três roteiros do Vale do Futuro: Caminhos da Mata Atlântica, Cavernas da Mata Atlântica e Lagamar. Os visitantes também se encontram com agentes locais do turismo para rodadas de negócios, com o objetivo de inserir o Vale no circuito internacional de aventura.

“O Vale oferece atrativos de grande potencial, que podem gerar desenvolvimento e fluxos econômicos significativos para a região”, disse o secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Vinicius Lummertz. “Trata-se de um destino que oferece imersão na maior porção preservada de Mata Atlântica do país sem deixar de lado o respeito ao meio ambiente”, afirmou.

A AdventureWeek ocorre pela segunda vez no Brasil. Há cinco anos, promoveu Bonito e o Pantanal, gerando novos negócios e dando visibilidade internacional aos destinos. Com o avanço da vacinação, queda de mortos e internados pela Covid-19 e adesão aos protocolos sanitários, o estado de São Paulo foi considerado um destino seguro para se viajar e conquistou o selo Safe Travels, do World Travel & Tourism Council (WTTC), que atesta as boas práticas de higiene e distanciamento social.

(Da Redação com Mercado & Eventos)