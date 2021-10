Capacitação: SENAC FOZ DO IGUAÇU OFERTA DIVERSAS VAGAS GRATUITAS EM CURSOS DE QUALIFICAÇÃO

O Senac Foz do Iguaçu está com vagas gratuitas em diversos cursos de qualificação. A começar por duas vagas gratuitas em cada turma de curso técnico, cujas inscrições encerram hoje (22). As habilitações técnicas terão início em março de 2022, com turmas de Técnico em Enfermagem, Técnico em Estética, Técnico em Massoterapia e Técnico em Contabilidade. O link para se candidatar é www.pr.senac.br/tecnicos.

Além destas, a unidade está ofertando 35 vagas gratuitas para o curso Design de Experiências Turísticas, com início em 26 de outubro. As aulas acontecem de forma remota, ao vivo, de segunda a quarta-feira, das 19h às 22h. Este curso permite a profissionais que atuam no setor de turismo a desenhar e planejar experiências turísticas diferenciadas, proporcionando ao viajante novas experiências e abrange desde fundamentos do turismo e hospitalidade, turismo responsável e sustentável, economia de experiência, inventário e etapas de desenvolvimento, análise de expectativas de visitantes e visitados e criatividade na proposição de experiências turísticas. São 35 vagas pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG), direcionado a pessoas de baixa renda ou desempregados.

A unidade de Foz também está com inscrições abertas para três turmas do Programa Mão na Massa, voltado para a formação de mão de obra qualificada para o setor de gastronomia e para a capacitação dos empresários do ramo para a melhor gestão operacional dos empreendimentos. São 20 vagas gratuitas no curso de Gestão de Pessoas para Bares e Restaurantes e outras 20 para Mídias Sociais para Bares e Restaurantes, ambos realizados de forma remota, oportunidades únicas para quem é dono ou administra estabelecimentos gastronômicos.

Para completar, o Senac oferta 10 vagas PSG para o curso presencial de Preparo de Pães Artesanais, com início em 4 de novembro.

Para se candidatar no Programa Senac de Gratuidade (PSG) é preciso ter renda familiar per capita de até dois salários mínimos federais, além de cumprir o pré-requisitos de cada curso de idade e escolaridade.

E quem não se enquadrar aos critérios das vagas PSG tem uma grande opção de outros cursos de qualificação no Senac Foz Iguaçu. Nos próprios cursos técnicos, quem fizer a matrícula até 21 de fevereiro ganha 50% na primeira parcela do curso. Para saber mais sobre os cursos ofertados pela unidade de Foz do Iguaçu acesse www.pr.senac.br, na opção Foz do Iguaçu ou ligue para (45) 3521-6200, que também é whatsapp.

CURSOS GRATUITOS SENAC FOZ DO IGUAÇU

DESIGN DE EXPERIÊNCIAS TURÍSTICAS – de 26/10 a 14/12

2ª 3ª e 4ª-feira, das 19h às 22h (remoto)

GESTÃO DE PESSOAS PARA BARES E RESTAURANTES – de 26/10 a 09/12

3ª e 5ª, das 15h às 18h (remoto)

MÍDIAS SOCIAIS PARA BARES E RESTAURANTES – de 10/11 a 01/12

4ª e 5ª, das 15h às 18h (remoto)

PREPARO DE PÃES ARTESANAIS – de 04/11 a 10/12

5ª e 6ª, das 09h às 12h (presencial)

(Da Redação com Assessoria)