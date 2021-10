Crise: AFEGANISTÃO SE APROXIMA DO COLAPSO, DIZEM SUÉCIA E PAQUISTÃO

O Afeganistão entrará em colapso em breve a menos que a comunidade internacional aja rapidamente, afirmaram ministros da Suécia e do Paquistão no último sábado (23).

O Afeganistão entrou em crise após o Talibã derrubar o governo apoiado pelo Ocidente em agosto, levando ao fim de bilhões de dólares em assistência à sua economia, que depende de auxílios.

“O país está à beira do colapso, e esse colapso está se aproximando com mais velocidade do que pensávamos”, afirmou o ministro do Desenvolvimento da Suécia, Per Olsson Fridh, à Reuters, em Dubai.

Ele afirmou que a queda livre da economia pode criar um cenário do qual grupos terroristas se aproveitariam, mas que a Suécia não enviaria dinheiro por meio do Talibã, e sim reforçaria suas contribuições humanitárias a grupos civis afegãos.

Muitos países e instituições multilaterais interromperam auxílios de desenvolvimentos, mas aumentaram suas assistências humanitárias desde agosto, relutando em legitimar o poder do Talibã.

O ministro da Informação do Paquistão, Fawad Chaudhry, disse à Reuters que lidar diretamente com o Talibã é a única maneira de impedir uma catástrofe humanitária.

Ele pediu que bilhões de dólares em ativos afegãos fossem descongelados em territórios estrangeiros. “Nós vamos empurrar o Afeganistão ao caos ou vamos tentar estabilizar o país?”, disse, em Dubai.

