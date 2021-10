Ecologia: COM PREÇO DE CELULAR É POSSÍVEL TER SUA MINITURBINA EÓLICA (R$ 2.500)

O consumo médio de energia em uma residência brasileira é de R$ 487,22 mês. Um projeto de mini turbina eólica promete diminuir esta conta para até R$ 163,06! Os constantes aumentos na conta de energia elétrica têm tirado o sono de famílias, que já não sabem mais o que fazer para economizar. Por outro lado, soluções tecnológicas acessíveis e de baixo custo disponíveis pela internet têm permitido a instalação de mini turbinas eólicas em residências, o que proporciona uma boa economia em projetos que se pagam em curto espaço de tempo, veja a seguir como adquirir a sua!

No Brasil, a energia eólica é responsável por menos de 11% do consumo de energético, e projeções apontam que deve chegar a 13,6% em 2025. Assista o vídeo abaixo e veja como instalar sua mini turbina eólica.

Mini turbina eólica tem preço de celular

Disponíveis em plataforma de compra online como Mercado Livre, OLX ou outras, as miniturbinas eólicas têm preços que variam de acordo com a marca e potência, e partem de até R$ 2.250,00.

Tudo começou com o anúncio da startup indiana, Avant Gard Innovation, sobre sua mini turbina eólica que, pelo custo de U$ 1.175,00, equivalente a R$ 6.345,00, entrega até 1kw/h já na tensão de 230 volts. Por dia, o equipamento é capaz de gerar 5,5 kw/h e, por mês, 165 kw/h.

Infelizmente, o produto indiano ainda não está disponível no Brasil, mas como o “bom do Brasil é o brasileiro”, já existem adaptações nacionais com preço bem acessível, disponíveis online e que podem ser entregues rapidamente pelo Mercado Livre.

Apesar das adaptações brasileiras custarem um pouco mais caro que a indiana, resolvem o problema de maneira mais satisfatória pois, contam em seu custo estimado, com um banco de baterias para armazenar a energia gerada.

Vale lembrar que, para instalar de forma correta uma miniturbina eólica e integrá-la ao sistema elétrico de sua casa, é fundamental o acompanhamento de um profissional especialista na área.