Energia: STARTUP ALEMÃ CRIA PROTÓTIPO DE TURBINA EÓLICA VOADORA

Com o aumento da demanda por energia e preocupação de governos e empresas com a emissão de CO2, alternativas para a geração de energia cada vez mais barata estão sendo desenvolvidas. Uma dessas alternativas é a geração de energia eólica, fonte de energia limpa e renovável com um potencial gigantesco para o futuro.

A geração de energia eólica ainda é cara em comparação com a energia solar. Pensando em resolver o problema, a empresa alemã Kitekraft, está desenvolvendo turbinas eólicas voadoras. A startup destacou que o protótipo se trata de um “marco importante em direção ao nosso primeiro produto de 100 kW”.

O grande diferencial da turbina eólica voadora é que ela necessita de até 10 vezes menos materiais para ser construída. Dessa forma, o custo de fabricação reduz em aproximadamente 50% em escala de megawatt. Além disso, a pegada de carbono dos seus projetos é menor do que a usinas comuns.

Como funciona a turbina eólica voadora?

A empresa desenvolveu uma aeronave autônoma que gera energia através de oito rotores pequenos inclusos. A eletricidade gerada pelo equipamento é transferida para uma estação em solo através de um cabo de alta tensão. Veja o vídeo abaixo do teste do protótipo.

Florian Bauer, CEO da empresa, destacou que o protótipo também poderia ser adaptado para usar em estações offshore: ‘’Você só precisa de uma estação terrestre para a pipa, como uma bóia flutuante… Não há necessidade de fundação, como uma enorme torre que vai até o fundo do mar”.

O protótipo foi testado no mês passado, contudo, a empresa destacou que está trabalhando fortemente para buscar um equilíbrio e um design final para o produto: “Nas próximas semanas, novas melhorias de hardware e software, bem como testes de voo, estão programadas para acontecer“.