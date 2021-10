Segurança: POLÍCIA MILITAR INICIA OPERAÇÃO NA REGIÃO, INCLUSIVE EM FOZ DO IGUAÇU

Na tarde deste domingo (24/10), às 16h, na praça Getúlio de Vargas, município de Pato Branco-PR, equipes Policiais Militares do 3º BPM, 6º BPM, 14º BPM, 19º BPM e 21º BPM, participaram do lançamento da Operação Tática Regional do 5º Comando Regional de Polícia Militar, sudoeste do Estado.

A operação ocorrerá nos municípios de Pato Branco, Palmas, Coronel Vivida e Itapejara D’Oeste, com o objetivo de potencializar a sensação de segurança perante a população local, desestimulando práticas delituosas diversas, particularmente os crimes contra a vida, realizando saturações, bloqueios e abordagens de fiscalização a pessoas e veículos.

Integram a operação policiais militares pertencentes aos grupos ROTAM-Rondas Ostensivas Tático Móvel e da ROCAM-Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas, concentrando ações táticas pontuais, de forma preventiva e repressiva, direcionadas à preservação da ordem pública e o aumento da sensação de segurança.

Colabore com o trabalho da Polícia Militar. Denuncie ligando 181, 190, ou baixe o APP 190 no Play Store. Sua identidade será preservada.