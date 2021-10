Foz do Iguaçu: TEMPORAL CAUSA QUEDA DE QUASE 100 ÁRVORES NA CIDADE

As fortes chuvas que atingiram Foz do Iguaçu no sábado (23) ocasionaram a queda de cerca de 100 árvores. A média de precipitação foi de 50 mm, com queda de granizo. A intensidade dos ventos chegou a quase 70 km/h – ainda mais forte do que o temporal do dia 13, que também causou estragos.

De acordo com a Defesa Civil do Município, dezenas de residências foram atendidas com lonas plásticas devido a danos nos telhados. Foram utilizados mais de 10 rolos de lona. Duas famílias precisaram ser levadas pelas equipes da Assistência Social à Casas de Apoio, pois tiveram suas residências alagadas.

Os bairros mais afetados foram Itaipu A, KLP, América, Porto Belo, Jardins Lancaster, Ipê e Universitário, Cidade Nova e Três Lagoas.

Avenida Tarquínio Joslin dos Santos foi fechada pelas autoridades

(Da Redação com AMN)