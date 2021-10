Oportunidade: PROJETO DA HUAWEI OFERECE CURSOS GRATUITOS DE ENERGIA SOLAR

A Huawei lançou na semana passada um projeto internacional de energia renovável, onde serão oferecidos cursos gratuitos e introdutórios na área de instalação de sistemas de energia solar em Campinas, SP. Todo esse treinamento gratuito será ofertado para até 90 pessoas, segundo a comitiva de organização do projeto. Os cursos gratuitos de sistema de energia solar e energia renovável começaram a ser ofertados na última sexta-feira (22), também no sábado (23) e o último dia será na segunda-feira (25). Confira a seguir o cronograma completo do projeto da Huawei em Campinas, SP. As regiões de Duque de Caxias, Salvador e Campo dos Goytacazes serão as paradas finais do caminhão neste ano.

Inscrições para os cursos gratuitos do projeto da Huawei

Aos interessados em participar dos cursos gratuitos de energia solar devem se inscrever, através do site oficial, do evento da Huawei. No dia do treinamento, o participante deve levar 1 kg de alimento não perecível, que serão utilizados em projetos posteriores.

As aulas dos cursos gratuitos de introdução em sistemas de energia solar e ingresso no mercado de energia renovável estão acontecendo em uma sala de aula, dentro de uma unidade móvel que está estacionada na Fatec de Campinas, SP.

O treinamento completo em Campinas, SP, tem cerca de quatro horas de duração, além de oferecer noções básicas de regulamentação e de geração distribuída de energia elétrica, bem como o dimensionamento preliminar de outros projetos solares fotovoltaicos, além de segurança e qualidade das instalações feitas e processos de vendas posteriores, para quem desejar seguir na área de sistemas de instalações de energia solar e energia renovável

Unidade móvel de ensino totalmente equipada para os alunos aprenderem tanto na teoria, como na prática

A unidade móvel onde acontecerão as atividades do projeto está equipada com uma cozinha e uma lavanderia, ambas dotadas de um sistema de microgeração on-grid e off-grid de verdade, que serão utilizadas para atividades demonstrativas e práticas.

O projeto considera muito importante que todos os alunos inscritos nessa capacitação se envolvam nas atividades práticas e tirem o máximo de dúvidas possíveis no decorrer das aulas.

Além disso, aqueles que sentirem interesse em ter a certificação de instaladores de sistemas de energia solar e energia renovável, serão posteriormente encaminhados para a capacitação integral, que será oferecida pelo Senai e também por outras instituições de ensino.

Comitiva organizadora

A atividade apesar de ser uma iniciativa internacional, está sendo realizada pelo governo do estado de SP, através da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e a integração do projeto “Road Show Huawei Solar”, projeto itinerante da Associação Brasileira de Geração Distribuída – ABGD.

A organização do projeto reforça que todos os protocolos obrigatórios sanitários de segurança e de distanciamento social estabelecidos pelo Ministério da Saúde para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus foram totalmente adotados.

O Projeto Road Show Huawei Solar – Curso Fundamentos e Dimensionamento do Sistema Fotovoltaico, que iniciou na última sexta-feira (22) e encerra na segunda-feira (25), está acontecendo na Avenida Cônego Antônio Roccato, 593, Jardim Santa Mônica, Campinas – SP, nos horários das 14hs às 18hs e das 19hs às 22hs, no dia 25.