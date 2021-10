Pacto: BRASIL, ARGENTINA, PARAGUAI, URUGUAI E CHILE ANUNCIAM PARCERIA PARA RETOMADA DE ATIVIDADES DE TURISMO

Com o avanço da vacinação e a redução da contaminação por Covid-19, países do Mercosul se prepararam para nova etapa da retomada econômica. Na última sexta (22), o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, anunciou, no Recife, que Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, além do Chile, vão adotar um plano de ações conjuntas para reabrir as atividades turísticas.

Para viabilizar essa retomada, os governos desses países assinaram um acordo. A iniciativa foi anunciada após a 25ª Reunião dos Ministros do Turismo do Mercosul, no Mar Hotel, no bairro de Boa Viagem, na capital pernambucana.

Segundo Gilson Machado Neto, com a medida, os turistas poderão ultrapassar as fronteiras dos países cumprindo protocolos sanitários que serão elaborados pelos ministérios da Saúde.

“A partir de novembro, nós vamos reabrir, mas com protocolos firmes e únicos para os países”, disse.

Para o representante do governo de Jair Bolsonaro (sem partido), o ideal seria que não existissem restrições para transitar pelos países envolvidos. “Como se fosse a mesma coisa que sair de Pernambuco para a Paraíba”, comentou.

Apesar disso, Machado Neto reconheceu que a definição de medidas deve ficar a cargo do “pessoal da saúde”.

“Então, pedirmos a eles que se reúnam e estabeleçam protocolos para que a gente comece a trabalhar e implementar o fluxo de turismo”, disse.

De acordo com o ministro brasileiro, com as novas ações, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, podem se transformar, juntos, no “principal destino turístico do mundo”.

“Na mesma época em que você tem neve na Argentina, no Ceará você tem temperaturas quentes”, afirmou Gilson Machado.

No documento, os cinco países solicitaram que seus ministros da Saúde se reúnam, em caráter de urgência, para definir os protocolos sanitários que serão adotados no turismo entre eles.

“Essa reunião é importantíssima pela volta total do fluxo de turistas ao nosso país. Quando você pega Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, a gente vê que o maior volume de turistas que o Brasil tem internacionais são desses países, que são nossos vizinhos”, destacou.

Reunião de ministros de Turismo do Mercosul

No documento assinado pelos representantes dos países também foi formalizado um pedido de audiência com o papa Francisco para pedir a homologação pelo Vaticano do “Caminho dos Jesuítas”.

“Vamos sair daqui com um documento formal. Um pedido de chancela pelo Vaticano do Caminho das Missões (Caminho dos Jesuítas), que envolve os países, para que tenha o mesmo efeito que se tem hoje o Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha”, disse o ministro.

Em entrevista coletiva, após a reunião, Machado neto relembrou que os cruzeiros marítimos voltarão a operar no Brasil em 5 de novembro.

“Vamos ter apenas cinco navios. Vocês acham suficiente para um país com o potencial que nós temos? Aqui era pra ter 500 navios, não era cinco”, criticou o ministro.

(Da Redação com Blog Ricardo Antunes)