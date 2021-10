Reino Unido: O QUE SE SABE SOBRE O ESTADO DE SAÚDE DA RAINHA ELIZABETH II

É raro que a rainha Elizabeth II perca um compromisso. Portanto, quando isso acontece, a pergunta imediata para muitos no Reino Unido é: “Quão séria é a situação?”

Na última quarta-feira (20), a rainha fez uma ligação de última hora para cancelar uma viagem à Irlanda do Norte que teria o objetivo de comemorar os 100 anos da partição da ilha da Irlanda.

O palácio agiu rapidamente para amenizar as preocupações com a saúde da monarca. Os temores foram imediatamente dissipados quando uma fonte próxima ao palácio disse à CNN que ela estava de “bom humor”, e apontou as imagens do dia anterior, quando a rainha ofereceu uma recepção para líderes empresariais, incluindo Bill Gates, em Windsor.

Uma fonte disse que a rainha estava descansando no Castelo de Windsor.

No entanto, na noite de quinta-feira (21), o tabloide britânico The Sun relatou que ela havia passado a noite no hospital e o palácio foi forçado a confirmar que era verdade.

“Seguindo o conselho médico para descansar por alguns dias, a rainha compareceu ao hospital na tarde de quarta-feira para alguns exames preliminares, retornando ao Castelo de Windsor na hora do almoço hoje, e permanece de bom humor”, disse um porta-voz do palácio.

Uma fonte do Palácio de Buckingham disse à CNN que a pernoite foi por razões práticas. Ela não foi anunciada na época pois a monarca tem direito à privacidade médica.

Na quinta-feira à tarde, ela estava de volta ao escritório fazendo tarefas leves, disseram. E na manhã de sexta-feira (22), uma fonte relatou que a rainha ainda estava descansando em Windsor.

O palácio está tentando administrar as informações que publica, para evitar que as pessoas se preocupem muito, mas alguns podem se perguntar se toda a verdade está sendo contada.

Outra pergunta que muitos estão fazendo é se a monarca de 95 anos é excessivamente indulgente no trabalho, com todos os compromissos públicos e obrigações que cumpre.

Não há dúvida de que a rainha continua totalmente dedicada ao seu trabalho, mas também fomos lembrados de sua abordagem implacável de suas obrigações, apesar de sua idade avançada.

No início desta semana, a rainha Elizabeth II rejeitou a honra de ser nomeada “Mulher Velha do Ano” por uma revista britânica, dizendo que não atendia “aos critérios relevantes”. Ela “educadamente, mas com firmeza” recusou o prêmio por meio de seu vice-secretário particular com “os melhores votos”.

“Sua Majestade acredita que você é tão velho quanto se sente, como tal, a rainha não acredita que atenda aos critérios relevantes para ser capaz de aceitar, e espera que você encontre um destinatário mais digno”, disse Tom Laing-Baker em uma carta.

E, na semana passada, chamou atenção a decisão da rainha de usar uma bengala em público pela primeira vez “por conveniência”.

Seguindo os movimentos desde seu retorno da Escócia, onde tradicionalmente passa seus verões, a rainha compareceu à abertura do Parlamento Escocês em 2 de outubro, antes de seguir para o sul, para Windsor.

Nas últimas duas semanas, ela compareceu a vários compromissos e investiduras lá em Londres, bem como se dirigiu a Cardiff para participar da cerimônia de abertura do Parlamento Galês. Tudo isso ilustra que a rainha não parece diminuir suas responsabilidades cerimoniais, mesmo aos 95 anos de idade.

Elizabeth deixou de fazer viagens de longo prazo para o exterior e passou algumas responsabilidades para outros membros da família, mas continua a viajar extensivamente pelo Reino Unido.

Seguindo uma estimativa mais conservadora, a rainha viajou mais de 1.000 quilômetros entre 1 de outubro e 19 de outubro. Isso é muito para qualquer pessoa mais velha.

Vejamos também a declaração inicial do palácio sobre a decisão de não viajar para a Irlanda do Norte, com uma formulação bastante reveladora.

Ela dizia que a rainha “aceitou de má vontade” o conselho médico de descansar alguns dias. Em outras palavras, ela queria continuar, mas o médico real ordenou que ficasse em casa.

Na realidade, a rainha reduziu seus compromissos para se concentrar em suas principais obrigações constitucionais como chefe de Estado, como a abertura de parlamentos e audiências com o primeiro-ministro e novos embaixadores no Reino Unido.

Se ela mantivesse a coroa, mas começasse a entregar a parte cerimonial do trabalho para seu filho, o príncipe Charles, isso começaria a parecer uma regência. E a rainha nunca sugeriu que abdicaria. Aos 20 anos, ela prometeu servir a vida inteira, e reiterou isso em todas as celebrações do jubileu.

Em seus anos mais avançados, pode chegar um momento em que você não seja fisicamente capaz de ir pessoalmente a todos os eventos em que acha que deveria comparecer. O tempo dirá como você decide administrar sua agenda lotada.

Este pode ser o início de uma nova fase de testes para Elizabeth II, que ela pode estar ponderando enquanto involuntariamente se refugia no Castelo de Windsor pelos próximos dias.

(Da Redação com CNN)