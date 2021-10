Coluna Caio Gottlieb: INSPIRAÇÃO E EXEMPLO

Iniciado no sábado, em boa parte do tempo debaixo do dilúvio que se abateu sobre a região e quase todo o estado, e concluído no domingo já com o sol voltando a brilhar, o evento serviu também para celebrar os primeiros sinais do término da pandemia ao reunir um grande número de pessoas participando e assistindo.

Centenas de atletas integrando dezenas de equipes puseram-se na pista que circunda o lago do Parque Ecológico Diva Paim Barth para enfrentar, em sistema de revezamento, a Corrida 24 Horas Torao Takada.

Sem caráter competitivo, visando mais a confraternização entre os amantes do esporte, a prova foi instituída em 2013 como uma homenagem ao médico gastroenterologista que lhe empresta o nome, um dos maiores incentivadores das corridas de rua na cidade.

Aos 75 anos, esbanjando saúde, ele próprio estava entre os corredores.

Aliás, seu currículo nesse campo é de fazer inveja: só de maratonas, que o levaram para as mais diferentes partes do mundo, Torao já superou a marca de uma centena.

Sempre é bom lembrar que o percurso de cada uma é de 42,2 km.

O japonês é fera.