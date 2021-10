Foz: DESTINO IGUAÇU SERÁ APRESENTADO A INVESTIDORES EUROPEUS EM EVENTO INTERNACIONAL

A Gestão Integrada do Turismo de Foz do Iguaçu irá marcar presença em mais um importante evento para a divulgação dos atrativos e apresentação do Destino Iguaçu. A nova missão será no Road Show Vbrata, que começa nesta segunda-feira (25) e termina na próxima quinta-feira (28), nos principais centros emissores da Europa: Lisboa (Portugal); Madri (Espanha); Paris (França) e Frankfurt (Alemanha).

Promovido pela Visit Brazil Travel Association (VBRATA) e com o apoio da Embratur, o evento abrange os segmentos de lazer e corporativo, direcionado para profissionais de agências de viagens interessados em aprender mais sobre o Brasil e a oferta turística do País.

A organizadora oferece uma plataforma para operadores de turismo, secretarias de turismo, companhias aéreas e redes de hotelarias brasileiras entrarem em contato direto com o trade europeu.

De acordo com o prefeito Chico Brasileiro, participar de eventos internacionais é fundamental para posicionar a cidade entre os principais destinos do mundo. “Esses agentes e operadores do turismo podem até conhecer a cidade pela internet, por exemplo, mas a impressão muda quando a apresentação do local é feita por um técnico da área, que conhece como ninguém o que de melhor temos a oferecer. É isso que buscamos a cada participação”, salientou.

Segundo o secretário de Turismo e Projetos Estratégicos, Paulo Angeli, é cada vez mais necessário promover o Brasil, com informações de qualidade, além da divulgação de Foz como um local seguro, com mais de 80% da população já imunizada (com as duas doses da vacina ou dose única) contra o coronavírus.

“Neste momento de retomada do turismo é salutar para o Destino Iguaçu participar de eventos internacionais para se posicionar de forma competitiva, conseguir visibilidade e fortalecimento da imagem da cidade como destino seguro e preparado nos principais centros emissores de turistas europeus”, disse Angeli.

IMPORTÂNCIA DO MERCADO EUROPEU

Entre 2018 e 2019, houve um aumento de 20% no número de turistas provenientes da França, Alemanha, Espanha e Portugal em Foz do Iguaçu. Somente no ano de 2019, a cidade recebeu 103.693 visitantes desses países.

França, Alemanha e Espanha ocupam a 3ª, 4ª e 6ª, respectivamente, na emissão internacional de turistas, logo após Argentina e Paraguai, países limítrofes, e bem a frente de outros vizinhos do Mercosul, como o Uruguai e Bolívia.

Outro importante dado do mercado internacional está no Parque Nacional do Iguaçu. Conforme revelam os dados do ICMBio, quase 50% dos mais de dois milhões de turistas que visitaram as Cataratas do Iguaçu eram estrangeiros.

“Os países europeus têm um alto poder aquisitivo e moeda valorizada. São viajantes de longo percurso, o que implica em viagens prolongadas e de gasto maior. Estes turistas visitam os principais polos de turismo sul-americanos, e Foz do Iguaçu, neste contexto, é a cidade de ligação entre estes polos da América do Sul”, garante a diretora de Promoção, Marketing e Eventos, Cristiane Santos.

(Da Redação com AMN)