Foz do Iguaçu: PANDEMIA CONTINUA MATANDO. MAIS 1 MORRE E 25 CASOS EM 24H

A prefeitura de Foz do Iguaçu divulgou nesta seginda-feira (25), o mais recente boletim dos números da pandemia no município. Segundo os dados informados, de domingo para ontem (25), ocorrereu mais 1 óbito em consequência da covid-19. A vítima é 1 homem de 74 anos. No total, são 1.151 mortes pela doença no município desde o início da pandemia.

Dos 25 novos casos, 14 são mulheres e 11 homens, com idades entre 2 e 75 anos. Todos estão em isolamento domiciliar. Do total de casos ativos, 106 pessoas estão em isolamento domiciliar, com sinais e sintomas leves e 31 pessoas estão internadas.

(Da Redação com AMN)