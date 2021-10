Foz do Iguaçu: VEREADORES DO PREFEITO DEVEM AUMENTAR TAXA DO LIXO. SAIBA QUANTO VOCÊ PAGARÁ

A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu tem sessão extraordinária nesta terça-feira, 26, a partir das 9h. Um dos assuntos na ordem do dia é o Projeto de Lei Complementar 21/2021 que aumenta o valor da taxa de coleta de lixo a partir do ano que vem. Para ser aprovado, o projeto precisa ter 8 votos (maioria absoluta).

A proposta enviada pelo prefeito Chico Brasileiro (PSD) pretende fazer com que a arrecadação da taxa seja suficiente para cobrir os custos dos serviços. O projeto deve passar com sobra de votos, pois a “Bancada do Amém Prefeito”, sob comando do Líder de Chico Brasileiro no Legislativo, vereador Kalito Stockel (foto ao lado), possui, pelo menos, 12 dos 15 votos dos edis.

Para este ano a estimativa é arrecadar R$ 19,8 milhões, mas o custo do serviço deverá atingir R$ 26,2 milhões, gerando um déficit de R$ 6,4 milhões. O projeto entrou na pauta de votação depois que a Comissão Mista da Câmara emitiu parecer favorável, lido na sessão extraordinária desta segunda-feira, 25.

Conforme as mudanças previstas no projeto, contribuintes que eram isentos passarão a pagar a Tarifa Social e demais contribuintes terão ajustes na tabela de valor. As alterações só não afetam imóveis de uso comercial, industrial e prestadores de serviços.

VEJA QUANTO VOCÊ VAI PAGAR

O aumento da taxa de coleta de lixo proposto em projeto de lei do prefeito Chico Brasileiro (foto ao lado) atingirá 92.123 imóveis, sendo 20.341 enquadrados na Tarifa Social e outros 71.782 imóveis residenciais. O ajuste vai elevar a arrecadação do Município com a taxa dos atuais R$ 20,2 milhões (valor lançado neste ano) para R$ 26,7 milhões para o ano que vem. São R$ 6,5 milhões a mais.

Todos que possuem imóveis residenciais ou eram isentos vão pagar essa conta, uns mais outros menos. A única exceção são os 9.753 imóveis de uso comercial, industrial e prestadores de serviços e os 521 prédios públicos (imunes, na forma da lei).

Os números constam no Relatório de Impacto Orçamentário e Financeiro (RIOF) nº 22/2021, preparado pela equipe técnica da prefeitura e enviado pelo prefeito para a Câmara junto com o projeto. A proposta acaba com a isenção de 12.341 imóveis, dentre eles 2.752 utilizados por igrejas. Ao todo são 20.341 imóveis que passarão a pagar a Tarifa Social de R$ 45,80 (0,5 UFFI) por ano onde a coleta é em dias alternados. Onde a coleta acontece diariamente, a Tarifa Social custará R$ 91,61 – valores atuais de uma UFFI.

A Tarifa Social atingirá “imóveis residenciais com até 50 metros quadrados de área construída; os imóveis residenciais definidos em lei como de categoria precária; os imóveis residenciais definidos como de categoria baixa; e as instituições religiosas”.

MUDANÇA DO CRITÉRIO DE COBRANÇA

Para os demais imóveis residenciais o projeto altera a base de cálculo. Atualmente o critério é de uma Unidade Fiscal do Município por ano onde a coleta ocorre em dias alternados – portando, R$ 91,61. Nos imóveis onde a coleta é diária, o valor atual é de 2,13 UFFI´s, ou seja, R$ 195,12. O projeto do prefeito define que o novo valor será de R$ 1,00 cada vez que passar a coleta na sua casa.

O projeto considera as 52 semanas do ano, sendo que na coleta em dias alternados são 3 vezes por semana mais 1 da coleta seletiva (total de 4 coletas na semana). Na coleta diária são 6 vezes por semana mais 1 da coleta seletiva (total de 7 coletas na semana). Dessa forma, quem paga atualmente R$ 91,61 pela coleta em dias alternados passará a pagar R$ 208,00 pelas 208 coletas anuais. Onde é diária, o valor aumenta de R$ 195,12 para R$ 364,00 pelas 364 vezes que o serviço passa pela residência durante o ano.

Caso o projeto seja aprovado, como tudo indica que assim o será, a correção dos valores passa a ser com base na variação da Unidade Fiscal do Município.



NOVA TABELA DE VALORES DA TAXA ANUAL PARA IMÓVEIS

Tarifa Social: Imóveis de até 50m²; imóveis precários; de categoria baixa; e templos religiosos

Tarifa Social – coleta dias alternados……..R$ 45,80 (0,5 UFFI)

Tarifa Social – coleta diária……………………R$ 91,61 (1 UFFI)

Uso residencial – coleta dias alternados

Valor atual por ano……….. R$ 91,61

Valor com novo projeto….. R$ 208,00

OBS: Nova base é de R$ 1,00 cada coleta

Uso residencial – coleta diária

Valor atual por ano………. R$ 195,12

Valor com novo projeto… R$ 364,00

OBS: Nova base é de R$ 1,00 cada coleta

(Da Redação com EMS Editores)