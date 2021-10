Policiamento: ROTAM APREENDE CARRO CARREGADO COM MAIS DE 90 QUILOS DE MACONHA

A ação policial aconteceu por volta das 21 horas de sábado na BR-277. O suspeito reagiu a abordagem com disparos e sofreu o revide, entrando em óbito no local.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a equipe de Inteligência da unidade fez o levantamento de que um Fiat/Mobi, carregado com ilícitos do Paraguai, passaria pelo pedágio da cidade sentido Curitiba. A equipe da Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) avistou o veículo passando pela praça do pedágio e tentou fazer a abordagem.

Momento este, que os policiais avistaram o homem sacar uma arma de fogo e efetuar disparos contra a equipe policial, que revidou e o motorista acabou atingido. Os policiais acionaram o Siate para prestar o devido atendimento médico ao homem, mas ele morreu no local. Com ele foi encontrada uma pistola de calibre .380.

Durante a ocorrência, os policiais militares encontraram 93,1 quilos de maconha dentro do carro, o qual foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Campo Largo.