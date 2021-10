Voleibol: EQUIPES DE FOZ AVANÇAM PARA AS SEMIFINAIS DO JOJUPS 2021

As equipes de vôlei e masculino e feminino de Foz do Iguaçu garantiram vagas para as semifinais dos Jogos da Juventude do Paraná (Jojups). Neste fim de semana, ambos os times venceram todos os sets, em partidas emocionantes. O time feminino venceu Santa Helena e Formosa do Oeste, enquanto o masculino conseguiu superar Maripá e São Miguel do Iguaçu.

O jogo foi disputado em Foz, no Ginásio Sebastião Flor. Os jogos da etapa decisiva serão definidos por formato de sorteio e serão disputados entre os dias 6 e 7 de novembro.

Ronaldo Soares, técnico da equipe feminina, elogiou a concentração das atletas e a atenção dada para os confrontos. “Treinamos intensamente e nos preparamos na busca desta vaga, mudamos a forma postural diante de jogos decisivos. Estudamos o adversário, e principalmente, atentamos na correção de alguns erros táticos. A vitória sempre irá ocorrer quando nos preocuparmos em jogar bem, respeitando ordens técnicas e táticas”,comentou o treinador.

Os times de vôlei recebem o apoio da Prefeitura de Foz, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, que cede técnicos desportivos, e da Itaipu Binacional.