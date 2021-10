Aprimoramento: GUARDA MUNICIPAL DE FOZ RECEBE INSTRUÇÕES TÉCNICAS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Nesta terça-feira (26), os servidores da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu e de outros órgãos de fiscalização e segurança da cidade receberam instruções do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) sobre aparatos tecnológicos que auxiliam as forças policiais no combate ao crime organizado, especialmente no que diz respeito a roubo e furto de veículos. O encontro foi na sede da corporação de Foz.

“O trabalho conjunto e integrado das forças de segurança pública tem gerado bons resultados para os iguaçuenses, o que é o nosso objetivo principal. No Município, a segurança pública tem recebido importantes investimentos e o compartilhamento de experiências da SESP (Secretaria Estadual de Segurança Pública) e do Ministério é fundamental para que o trabalho prossiga”, comentou o secretário municipal de segurança pública, Reginaldo José da Silva.

As instruções sobre as ferramentas tecnológicas do Ministério da Justiça e Segurança Pública foram apresentadas pelo major Eduardo Fernandes Gonçalves, que atualmente ocupa a função de coordenador de TI do ministério. Ele apresentou aos profissionais de segurança pública detalhes e funções dos sistemas e tirou dúvidas.

“Temos a missão de unir as informações dos Municípios, Estados, União e gerar conhecimento, para que possamos cada vez mais fazer uma segurança pública eficiente e que entregue bons resultados a população”, comentou o major.

Secretário-adjunto do MJSP

Nesta terça-feira (26), o secretário-adjunto do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Braulio do Carmo Vieira de Melo, também esteve na sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Braulio, que também é delegado da Polícia Federal, foi recebido pelo secretário municipal de segurança pública, Reginaldo José da Silva e pelo diretor técnico do Município, Inspetor Eder Santos de Oliveira.