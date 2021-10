Conquista: TIMES DA ABASFI SÃO CAMPEÕES REGIONAIS DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ

Os times da Associação de Basquete de Foz do Iguaçu (Abasfi) garantiram novas medalhas para a já extensa lista de conquistas que possuem. Neste fim de semana os times masculino e feminino foram campeões dos Jogos Abertos do Paraná, na etapa regional que teve a participação de equipes de todo o Oeste do Estado.

Todas as partidas foram disputadas em Marechal Cândido Rondon e os dois times iguaçuenses fizeram campanhas invictas. A equipe masculina precisou vencer o Marechal Cândido Rondon, Toledo, Guaíra e Medianeira. Já as mulheres realizaram grandes jogos e saíram com as vitórias diante de Toledo e Marechal.

Por conta da pandemia, não haverá uma fase final onde os vencedores de cada região se enfrentam para conquistar o título de campeões do Estado.

“Sempre é bom vencer, não importa a competição. Nos orgulhamos por conseguir mais um título regional e vamos trabalhar bastante, sempre com humildade, para que isso se repita no ano que vem e consigamos ir para a disputa estadual”, afirmou o técnico Cláudio Lisboa.

Campeonato Estadual

Para sábado (30) e domingo (31), a equipe feminina já terá um novo desafio pela frente, dessa vez pelo Campeonato Paranaense. O time viaja até São José dos Pinhais onde enfrenta o Maringá pelas semifinais do torneio.

Caso avance para a grande final, terá pela frente as donas da casa, São José dos Pinhais, ou Londrina, que fazem a outra semifinal da chave. “O ritmo é cada vez mais intenso, mas é isso que nos anima a seguir. Todos os times irão dar o melhor para ficar com o título, por isso vamos redobrar os trabalhos para que tenhamos mais um troféu em nossa galeria”, completou Lisboa.

Abasfi

Os times recebem o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que cede os técnicos desportivos do município e a bolsa atleta para os jogadores. Além da parceria com a Itaipu e instituições de ensino, como o Colégio Semeador e a UniAmérica Centro Universitário, que cedem bolsas de estudos.