Foz do Iguaçu: DIRETOR DO HMFI E ESPOSA MÉDICA, A EXEMPLO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, FORAM PARA DUBAI EM MEIO A PANDEMIA NA CIDADE

O IGUASSU News revelou, na semana passada, que a Secretária Municipal de Saúde e primeira-dama de Foz do Iguaçu, Rosa Jerônymo, em plena pandemia e com a população sofrendo pela precariedade de atendimentos básicos, resolveu viajar para Dubai. A viagem ocorreu no mesmo período em que o marido dela, o prefeito Chico Brasileiro e uma lista de CCs, integraram uma comitiva para o mesmo local, com a alegação de participação em feira de turismo e negócios (Expo Dubai) nos Emirados Árabes, para qual o prefeito não levou os respectivos secretários municipais das respectivas pasta afetas ao evento.

Agora, a nova denúncia que chega à nossa redação, aponta que o novo diretor do Hospital Municipal Germano Lauck, o médico Amon Mendes Franco, foi para Dubai, acompanhado pela esposa e também médica no HMFI, Dra. Layana Nunes, viagem do casal essa que, também segundo fontes da reportagem, aconteceu no mesmo período do “Trem da Alegria” da Prefeitura para a Expo Dubai.

Ainda segundo a denúncia, a Dra. Layana Nunes, teria abandonado o plantão no Hospital Municipal para viajar para Dubai com o marido. Assim como a primeira-dama, a médica e o Dr. Amon Franco não seriam parte da comitiva oficial município, cuja viagem, diárias e hospedagens são pagas com o dinheiro público.

“Tem que ser investigado os por quês e o como da Dra. Layana, estar escalada em plantão médico e não ter aparecido para trabalhar, bem como o fato e em dela e o Dr. Amon, obterem licença para a viagem, pois o trabalhador precisa ter trabalhado, pelo menos, 12 meses para tirar férias. E no Hospital (HMFI) é dado como certo que ela assumirá a chefia da psiquiatria. Não sei se foi legal a vigem deles foi, mas isso ter acontecido em período em que o município ainda está enfrentando a pandemia, é, no mínimo, imoral, além e falta de compromisso com a sociedade. Foi um péssimo exemplo para nós no Hospital Municipal, do mesmo jeito que foi a ida da secretária Rosa Jeônymo (secretária de Saúde).”, disse a fonte do IGUASSU News.

Imagem do painel de votação da Câmara Municipal expressa o domínio dos “Vereadores do Prefeito” na Câmara Municipal.

Quem Agirá? – missão de investigar e dar respostas à opinião pública é dever constitucional dos vereadores, cujas fundamentais atribuições são fiscalizar os atos do Poder Executivo e Legislar, mas com 12 dos 15 edis defendendo a base do prefeito, a Câmara Municipal está, no mínimo, sob suspeição para investigar qualquer coisa dessa administração. Na verdade, não se tem conhecimento de qualquer ato concreto de investigação dos atos do Poder Executivo por parte do Legislativo local, o que, em tese, pode caracterizar prevaricação. Portanto, a única esperança em defesa da população e do dinheiro do contribuinte iguaçuense é o Ministério Público.

PRECISARAM DA MÉDICA NO PLANTÃO E ELA ESTAVA EM DUBAI

Como parte da denúncia, o IGUASSU News recebeu uma cópia da escala de serviço do Hospital Municipal, além das postagens da Dra Layana e o marido em Dubai. “A esposa do Dr Amon que é o novo Diretor do Hospital Municipal estava escalada no plantão da psiquiatria do hospital no dia 19, porém ela estava em Dubai. Postou fotos, fez live etc pelo Instagram…”, consta na série de informações, documentos, prints e outras fotos recebidas pela nossa redação.

A denúncia aponta que “…precisaram dela (a médica) lá e a enfermeira gritou aos quatro ventos que não adiantava nem ligar pra Dra Layna porque ela estava em Dubai”. A lista do plantão que o IGUASSU News recebeu mostra claramente os médicos “disponíveis” no plantão às 23h10 do dia 19 de outubro. Dentre os nomes está o da Dra Layana Nunes.

A escala de serviço da Dra. Layana Nunes, no mesmo período que ela estava passeando com o esposo e diretor do Hospital Municipal, Dr. Amon Franco.

“Um detalhe é que não tem como dizer que trocou o plantão porque a imagem foi registrada na noite e no horário em que o plantão já estava correndo, e, como eu disse, precisaram dela e ela não estava disponível.”, afirmou o denunciante, que agregou que “…ela estava escalada de 17 a 24 de outubro e ao menos metade dessas escalas ela tirou em Dubai. Não se sabe se recebeu, no HMFI, pagamento pelos dias que ficou viajando”.

Imagens da viagem a Dubai, postadas pela Dra. Layana Nunes nas redes sociais.

Os questionamentos da fonte da reportagem sobre o assunto são muitos: “…havia prazo legal para o Dr. Amon e a Dra. Layana tirar licença ou férias do Hospital Municipal, sendo que o novo diretor tomou posse há apenas um mês?; É moral terem saído em plena pandemia, tal qual a Secretária da Saúde?; E os plantões nos quais a médica estava escalada e não compareceu, foram cobertos?; Quem a substituiu e nesse caso precisa apresentar a devida comprovação”; Quando foi dada a licença para a viagem?; A Dra Layna estava de férias no período ou de licença? e E ela tinha direito legal disso?”, cobra nosso colaborador.

Outra informação é que o Hospital Municipal está em fase de transição para retomar o atendimento de Psiquiatria que havia sido transferido para o Hospital Cataratas devido à pandemia. “Além de tudo isso, a médica (Dra Layna) deverá ser premiada com a Chefia da Psiquiatra.

SINDISAÚDE FOI INFORMADO

A fonte que entrou em contato com o IGUASSU News informou que “…a denúncia foi feita para o Paulinho (Paulo Sérgio Ferreira) do Sindicato (dos trabalhadores da Saúde), mas ele até agora não deu nenhum retorno”. Outros problemas internos graves estariam ocorrendo no Hospital Municipal e teriam piorado com a troca de comando.

“Esse novo diretor fala que está arrepiando com os funcionários, os peões (trabalhadores que carregam o piano), mas os peixes (protegidos) ele está beneficiando de todo jeito. Diz que está fazendo corte de gastos, mas criou cargos especiais para promover e atender os aliados dele, trazendo para trabalhar no Hospital”, informou.

A denúncia indica ainda que Amon “…atrasou o pagamento das extras dos funcionários e ameaçou não pagar. Agora está sobrecarregando as equipes de enfermagem por não disponibilizar pessoal suficiente para os setores e assim prejudicando os pacientes. Depois que ele assumiu, as UPAs viraram um caos diário, pois não têm equipes suficientes para fazer acolhimento de pacientes”.

Contraditório: Como de hábito, o portal IGUASSU News está ao dispor dos citados que quiserem se pronunciar sobre a reportagem em tela, bastando, para tanto, envio de nota (no formato MS Word) para o e-mail contato@iguassunews.com .

(Da Redação)