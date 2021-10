Educação: COM PLATAFORMA DIGITAL, PROGRAMA INGLÊS PARANÁ FACILITA APRENDIZADO DO IDIOMA NA REDE ESTADUAL

Com o objetivo de estimular e facilitar o aprendizado do inglês para os alunos da rede estadual paranaense, o Governo do Estado lançou nesta terça-feira (26) o Programa Inglês Paraná. Coordenada pela Secretaria de Educação e do Esporte (Seed), a iniciativa disponibiliza uma plataforma de ensino online que se soma às aulas de inglês da escola, estimulando o aprendizado com atividades audiovisuais na escrita, leitura, fala e escuta.

No lançamento, o governador Carlos Massa Ratinho Junior ressaltou que os alunos terão a oportunidade de aprender inglês de forma moderna, impulsionando sua formação para o futuro. “A segunda língua, em especial o inglês, é importante para o crescimento profissional desse jovem. Além disso, ela dá a oportunidade de ele se transformar em um cidadão do mundo: onde for, estará preparado para viajar, fazer um curso fora ou garantir um bom emprego que tenha essa exigência”, explicou.

O sistema oferta um curso completo de inglês dividido em 16 níveis de proficiência, do básico ao avançado, acessível de forma digital online e offline via computador ou aplicativo no celular. Ao realizar o primeiro acesso, o aluno faz um teste de proficiência que vai colocá-lo no nível mais apropriado. Para avançar nas etapas de dificuldade os estudantes devem concluir todas as lições, atividades e testes de cada estágio de aprendizado.

Renato Feder, secretário estadual de Educação, destacou como o programa auxiliará o estudante a ingressar no mercado de trabalho. “Criamos o Inglês Paraná visando preparar nossos estudantes para os desafios contemporâneos, para um mercado de trabalho que busca, cada vez mais, profissionais capazes de se comunicar em um mundo globalizado”, afirmou.

O programa beneficiará inicialmente até 420 mil estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio e mais de 4 mil professores da disciplina na rede estadual. O investimento foi de cerca de R$ 13 milhões, aplicados especialmente no desenvolvimento do sistema digital.

A secretaria treinou os professores para o uso da plataforma desde agosto, e começou a implementar a iniciativa como projeto-piloto em setembro. Além do conteúdo principal, também estão disponíveis na plataforma materiais complementares, tais como um sistema de leitura textual com reprodução sonora e consulta a periódicos em inglês.

“Modernizar e inovar a educação é um grande foco do Governo. Estamos nos inspirando nos países de primeiro mundo para trazer o que tem de mais moderno para os jovens paranaenses”, complementou o governador.

AUTONOMIA – O modelo de ensino focado na experiência do aluno estimula o aprendizado de forma mais autônoma, sendo complementado pelos professores na sala de aula.

Professora de inglês há mais de 20 anos, Carolina Merisio Ferreira explicou que o projeto propõe uma mudança de paradigma no ensino: o professor se torna um mediador do conhecimento, o que desenvolve autonomia e protagonismo no aluno.

“O nivelamento era uma das dificuldades da sala de aula, já que temos diversas realidades e diferentes níveis de inglês em uma turma. Com o teste, eles podem se enquadrar no nível de inglês que já possuem – ou começar do zero”, destacou. “Nossos alunos estão mais motivados, não ficam apenas esperando o que o professor vai trazer”. Ela leciona em Guarapuava, na região Central do Paraná, no Colégio Estadual Visconde de Guarapuava.

A plataforma também permite ao professor acessar informações individualizadas sobre cada estudante, avaliando sua evolução e dando suporte às eventuais dúvidas que surgem. Para a professora, isso auxilia no planejamento do ensino.

“Baseados nas aulas que o aluno faz em casa, os professores podem criar instrumentos avaliativos, fazendo avaliações que são transformadas em nota. Em sala, eu projeto no quadro as lições da plataforma para os alunos e eles podem acessar pelo celular, ou via computador em sala. Com certeza o trabalho ficou mais facilitado”, explicou a professora.

Uma de suas alunas é Joana Ladislau Brandão, de 17 anos, estudante do 3º ano do Ensino Médio e aspirante à Medicina. Ela pontuou que o conhecimento de inglês colabora para sua futura colocação nos meios acadêmico e profissional, permitindo a compreensão de artigos científicos e sua participação em futuros congressos e cursos internacionais.

“A plataforma tem uma linguagem voltada ao mundo corporativo, que a gente não tem tanto contato em outros cursos ou até na escola. É muito legal porque é um inglês totalmente necessário”, avalia Joana.

Ela acrescenta que o sistema é ótimo para estudar, já que se adequa às necessidades de cada aluno. “Cada um tem seu nível de aprendizagem. Eu costumo estudar no computador, e também baixo lições offline no aplicativo. Isso ajuda porque, quando estou meio sem nada para fazer e sem internet, aproveito para fazer as atividades. Elas são bem rápidas, adaptadas para o dia a dia e simples de serem entendidas”, complementou a estudante.

CERTIFICAÇÃO – Os níveis do curso seguem o Quadro Comum Europeu de Referências para Línguas (CEFR), um padrão internacionalmente reconhecido para descrever a proficiência em um idioma, de maneira a determinar quanto uma pessoa fala e entende a língua estrangeira.

O programa também está alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ministério da Educação, que estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica.

INICIATIVAS – O secretário estadual da Educação acrescentou que a plataforma se soma a outras inovações que o Paraná tem lançado para criar uma educação de referência internacional. “A gente quer que a rede estadual do Paraná seja um exemplo de educação pública. Queremos nossos alunos falando inglês, escrevendo bem, sabendo programar, aprendendo matemática e a administrar seu dinheiro”, explicou o secretário.

“Estamos preparando o jovem para o futuro dando independência para ele tocar sua vida”, complementou Ratinho Junior.

Além do programa Inglês Paraná, a Seed adquiriu neste mês 8.827 computadores para dar suporte a essa e outras iniciativas da pasta. O investimento foi de R$ 34,4 milhões, atendendo 481 escolas. Em agosto, a secretaria também lançou o Programa Robótica Paraná, levando aulas de programação a alunos das escolas estaduais.

PRESENÇAS – Compareceram ao evento o vice-governador Darci Piana; o chefe da Casa Civil, Guto Silva; o secretário estadual da Administração e da Previdência e Marcel Micheletto; o diretor-geral da secretaria estadual da Educação e do Esporte, Vinicius Neiva; o chefe de gabinete do governador, Daniel Vilas Bôas; o líder do Governo na Assembleia Legislativa e presidente da Comissão de Educação, deputado estadual Hussein Bakri; os deputados estaduais Maria Victoria, Cristina Silvestre e Dr. Batista; Eduardo Santos, CEO da English First Corporation Education, empresa que desenvolveu a plataforma; além de professores e alunos de colégios estaduais paranaenses.