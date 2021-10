Foz do Iguaçu: BOLSISTAS DO PATRONATO PARTICIPAM DE OFICINA MANDANDO BEM COM OS RESÍDUOS

Nesta segunda-feira (25) a equipe de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou a Oficina Mandando Bem com os resíduos, no Centro de Educação Ambiental do Iguaçu – CEAI.

A atividade integra as ações da Semana Lixo Zero 2021 – Foz do Iguaçu e contou com a participação de 26 bolsistas do Programa Patronato Penitenciário de Foz do Iguaçu. A iniciativa também integra o Programa Municipal de Educação Ambiental na Administração Pública, tendo como temática a destinação correta dos resíduos em prédios públicos, nas residências e espaços coletivos.

A Oficina Mandando Bem é um instrumento pedagógico elaborado pela equipe de educação ambiental, cuja metodologia contribui com a política dos 5 R’s da Sustentabilidade, trazendo a reflexão quanto ao comportamento diante do consumo e consumismo, bem como sobre a destinação final dos resíduos gerados. Os 5 R´s consistem em: Repensar, Recusar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar.

Para Solange de Freitas da Equipe de Educação Ambiental, que conduziu a atividade, “a gestão adequada dos resíduos é mais do que cuidar do meio natural, é também cuidar das pessoas, pois quando realizamos o descarte dos resíduos de forma correta contribuímos para a qualidade de vida das famílias que vivem da coleta seletiva”.

A oficina visa, principalmente, a sensibilização para a ampliação desse cuidado com o todo, ambiente e pessoas.

A escolha do público deu-se pela importância do trabalho dos bolsistas do Programa Patronato Penitenciário de Foz do Iguaçu, os quais realizam a limpeza dos ambientes internos dos prédios públicos municipais, bem como encaminham os resíduos para o espaço de armazenamento, até que sejam recolhidos pelos caminhões específicos de coleta de cada tipo material: reciclável, rejeito e orgânico.

Com as informações e orientações recebidas, os bolsistas poderão auxiliar na qualidade da gestão dos resíduos nos prédios públicos, juntamente com os demais servidores.

(Da Redação com AMN)