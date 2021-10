Foz do Iguaçu: CENTRO DE CONVIVÊNCIA CLÓVIS DA CUNHA VIANA RECEBE NOVA BRINQUEDOTECA

O Centro de Convivência Clóvis da Cunha Viana, no Residencial Lagoa Dourada, ganhou uma moderna brinquedoteca para uso das crianças e adolescentes que frequentam o local. Os jogos lúdicos que integram o espaço foram adquiridos com recursos repassados à unidade de educação pela 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu.

A brinquedoteca foi oficialmente recebida pela Secretaria Municipal de Educação, por integrantes do poder judiciário, na última semana.

“Somos gratos à Justiça Federal pelo repasse financeiro que permitiu a aquisição destes belíssimos equipamentos, que vão possibilitar que as crianças realizem diversas atividades pedagógicas no contraturno escolar, visando sempre o amplo desenvolvimento cognitivo”, comentou a secretária municipal de Educação, Maria Justina da Silva.

A nova brinquedoteca conta com mesas para jogos de xadrez, tênis de mesa, pebolim, televisão, computador, projetores de vídeo, entre outros equipamentos financiados a partir de recursos provenientes do cumprimento da pena de prestação pecuniária, transação penal e suspensão condicional do processo nas ações criminais da 4ª Vara Federal de Foz, com a anuência do Ministério Público Federal (MPF).

Com uma recitação de poema, os alunos agradeceram o poder judiciário e o MPF pela ação em destinar recursos para a brinquedoteca do Centro de Convivência.

PARCERIAS

O poder judiciário, juntamente com o Ministério Público – estadual e federal –, tem dado grandes contribuições ao Município de Foz do Iguaçu na execução de políticas públicas. Nos últimos anos, foram firmados diversos Termos de Ajustamento de Conduta (TACs), convênios para regularização fundiária de imóveis, repasses financeiros para o enfrentamento a pandemia, recursos para reforma de quadra esportiva, entre outras ações.

