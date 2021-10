Foz do Iguaçu: SECRETARIA DA SAÚDE ORGANIZA PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA

A Secretaria Municipal da Saúde, através da Comissão de Residência Médica (COREME), está finalizando o edital do processo seletivo para ingresso nos Programas de Residência Médica em Foz do Iguaçu. A previsão é que o documento seja publicado no dia 12 de novembro, e as inscrições sigam do dia 16 de novembro a 7 de janeiro de 2022 através do site da Prefeitura. A prova objetiva será em 30 de janeiro.

Poderão participar profissionais graduados em Medicina ou alunos do último ano do curso, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), e médicos estrangeiros ou brasileiros graduados em escolas estrangeiras com diploma devidamente revalidado no Brasil.

Serão oferecidas vagas para as áreas de Cirurgia Geral, Clínica Médica, Medicina de Família e Comunidade, Ortopedia e Traumatologia, Pediatria e Psiquiatria. Será permitido ao médico ou estudante cursar apenas uma área de atuação em cada especialidade, podendo optar por uma segunda opção caso não seja aprovado na primeira.

A seleção será realizada em duas etapas, com prova objetiva e entrevista e a análise curricular, conforme as datas que serão divulgadas no edital. Os Programas de Residência Médica estão devidamente aprovados pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e são autorizadas pelo Ministério da Educação, e financiados pelo Ministério da Saúde.

Todas as vagas são contempladas com bolsa/remuneração, sobre a qual incidirá a contribuição previdenciária e as deduções fiscais, na forma da lei, e estas vagas não contemplarão auxílio moradia ou outras complementações.

(Da Redação com AMN)