Pandemia: ARGENTINA VAI OFERECER AOS TURISTAS VACINAS CONTRA A COVID-19

A Argentina também oferecerá vacinação em “pontos de fronteira”, disse Vizzotti, mencionando as províncias de Formosa, na fronteira com o Paraguai, e as províncias de Salta e Jujuy, na fronteira com a Bolívia.

As fronteiras da Argentina serão abertas aos turistas estrangeiros a partir de novembro, quando o esquema de vacinação completo e PCR negativo serão exigidos 72 horas antes do embarque e o teste de PCR será dispensado entre 5 e 7 dias após a chegada ao país, conforme informou o ministro do Turismo, Matías Lammens…

(Da Redação com R7/EFE)