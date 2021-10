Pandemia: RÚSSIA E UCRÂNIA REGISTRAM RECORDES DE MORTES DIÁRIAS POR COVID-19

A Rússia relatou, nesta terça-feira (26), 1.106 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, o maior número desde o início da pandemia, em meio a um aumento de novos casos que levou as autoridades a reimpor medidas de bloqueio parcial.

As mortes diárias no país bateram recordes em seis dos últimos oito dias. A força-tarefa estatal contra a Covid-19 também relatou 36.446 novas infecções, em comparação com 37.930 no dia anterior.

O país paralisará locais de trabalho em todo o país na primeira semana de novembro, e a capital Moscou vai reimpor um bloqueio parcial de quinta-fera (28), com apenas lojas essenciais como farmácias e supermercados autorizados a permanecer abertas.

As autoridades atribuíram o aumento das mortes e infecções às baixas taxas de vacinação. Como incentivo, o presidente Vladimir Putin ordenou que as pessoas vacinadas tenham dois dias de folga remunerados.

UCRÂNIA TAMBÉM TEM RECORDE DE MORTES

Vizinha da Rússia, a Ucrânia registrou um recorde diário de 734 mortes relacionadas ao coronavírus nas últimas 24 horas, disse o Ministério da Saúde nesta terça-feira (26).

A marca anterior, de 614 mortes, era de 22 de outubro.

Os dados do ministério mostraram que 19.120 novas casos foram relatados nas últimas 24 horas. A Ucrânia tem um total de 2,8 milhões de casos de coronavírus e 64.936 mortes.

(Da Redação com CNN/Foto: Maxim Shemetov/Reuters)