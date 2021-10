Foz do Iguaçu: AGROECOLOGIA NÃO É SÓ UMA FORMA DE CULTIVO, MAS DE VIVER

“A certificação é participativa, em que os próprios produtores certificam os demais. A família entra em um grupo dentro da rede e nesse grupo vai fazer a conversão de um ano, não só da propriedade, como da família”, explicou Jéssica Cristóvão, técnica em agroecologia e gestora ambiental.

“A gente vai até as propriedades, vemos o desenvolvimento das plantas, como está o solo, a questão da água, a gente faz análise da água de todas as propriedades certificadas. A questão da qualidade é observada em muito quando falamos de certificação. Quando chega ao processo de dizer que o produto é certificado como orgânico é um produto que a gente sabe a qualidade e que não vai comprometer a saúde”, enfatiza Edimar Silveira, engenheiro agrônomo do Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia (Capa).

“Agroecologia é uma forma de viver e não só uma forma de cultivo”, disse Jéssica. Silveira ressalta que “a renda você está gerando dentro do município. São pessoas próximas que estão fazendo a economia girar dentro da cidade”.

Assista ao quarto programa da série sobre Agroecologia. Se você é produtor, confira no vídeo qual é o caminho para quem quiser fazer a certificação.

(Da Redação com CMFI)