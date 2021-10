Foz: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TEM VAGAS ABERTAS PARA NOVOS CURSOS

A Secretaria de Assistência Social de Foz do Iguaçu segue com vagas abertas para os cursos profissionalizantes gratuitos nas áreas de Técnicas e Fabricação de Pizza e Corte e Costura. As inscrições devem ser feitas em uma das cinco sedes dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), em todas as regiões da cidade.

O prazo para garantir um lugar na turma termina na primeira quinzena de novembro, ou enquanto durarem as vagas. Para o curso de Técnicas e Fabricação de Pizza, as inscrições encerram no dia 5/11 e as aulas iniciam no 8/11. Para Corte e Costura, o período encerra em 16/11, com inicio do curso programado para 17/11.

Todas as vagas são ofertadas prioritariamente às pessoas inscritas no Cadastro Único ou a beneficiários de programas do Governo Federal. Para se matricular o aluno deve atender os requisitos exigidos por cada curso, observando os critérios de idade e formação, além de providenciar a documentação exigida.

Confira os detalhes:

Técnicas e Fabricação de Pizza

Requisitos: 16 anos, Ensino Fundamental I Completo.

Data de Início do Curso: 08/11/2021

Local: Secretaria Municipal de Assistência Social, Avenida Jorge Schimmelpfeng n º 111 Turmas 3: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h

Turma 4: Segunda a sexta-feira 13h30 às 17h30

Corte e Costura

Requisitos: 16 anos, Ensino Fundamental I, Conhecimento Básico em Costura.

Data de Início do Curso: 17/11/2021

Local: Secretaria Municipal de Assistência, Avenida Jorge Schimmelpfeng n º 111

Turma 3: Segunda a Quinta-Feira das 08h às 12h

Turma 4: Segunda a Quinta-Feira das 13h30 às 17h30

Documentos necessários para matrícula

– RG (Original e cópia);

– CPF (Original e cópia);

– Comprovante de Residência (Original e cópia);

– Histórico Escolar (Original e cópia);

– Certidão de Nascimento ou Casamento.

Caso sejam menores de idade:

– RG e CPF dos pais ou responsáveis legais (original e fotocópia) e documento comprobatório da guarda em caso de responsáveis que não sejam pais do aluno. O menor deve estar acompanhado por um responsável legal.

Caso sejam estrangeiros:

– Cédula (Original e cópia);

– CPF (Original e cópia) *Receita Federal ou consulado – (45) 3520-4300;

– Comprovante de Residência (Original e cópia);

– Histórico Escolar (Original e cópia);

– Certidão de Nascimento ou Casamento.

Endereço dos CRAS:

CRAS SUL:

Endereço: RUA LULA Nº. 78 PROFILURB I

Telefones:

3901-3260

3523 0079 recepção

3523 2931 Cadastro Único

Celular: 99997- 3300

CRAS Leste:

Endereço: RUA KID JOFRE Nº 686 MORUMBI I

Telefones:

3901-3273

3522 1598 Sala dos técnicos

3526 9963 Sala da coordenação

Celular: 99997- 3232

CRAS Norte:

Endereço: AV. ANDRADINA S/Nº. JARDIM ALMADA

Telefones: 3901-3268

3524-0324 Recepção

3575-6422 Cad Único

Celular: 99997- 3231

CRAS Nordeste:

Endereço: RUA BOANERGES BORBA SOTTO MAIOR 140 JARDIM BANDEIRANTES (3 LAGOAS)

Telefone: 3901-3271

Celular: 99997- 3311

Recepção: 3522 7389

Cadastro Único: 35227542

CRAS Oeste: Endereço: RUA ENGENHEIRO REBOUÇAS Nº. 1945

Telefones:

3527-7206

3523-4453

3523-4649

Celular: 998230282

(Da Redação com AMN)