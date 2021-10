Turismo: VIAGENS NACIONAIS AJUDARÃO SETOR EM “RECUPERAÇÃO PLENA”

O setor de turismo, um dos mais afetados pela pandemia, deve ter “recuperação plena”, alavancado pelas viagens nacionais, de acordo com a avaliação do diretor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Alexandre Sampaio.

Em entrevista à CNN Rádio nesta quarta-feira (27), ele disse que “a população está confiante de que, com as ofertas de turismo atuais, é possível viajar de maneira segura e aproveitar os festejos do fim de ano e início da temporada de verão.”

Segundo Sampaio, que também é presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, a recuperação tende a ser plena, já que há duas vantagens importantes para os destinos nacionais.

“O dólar alto demonstra que as pessoas vão preferir destinos brasileiros, além de dificuldade de acesso em destinos do exterior, que também passam por recrudescimento da pandemia”, analisou.

Por esse motivo, Alexandre acredita que os operadores de turismo focados em outros países só devem ter recuperação a partir do meio do ano que vem. “Turismo internacional só vamos recuperar níveis pré-pandemia muito mais para o final de 2022, além da oferta reduzida de voos, estigma tem que ser superado.”

“Mas o turismo interno tem compensado isso, com destinos redescobertos, novos investimentos, novos restaurantes, pousadas, setor tem se reciclado e se redescoberto”, ressaltou.

Outra boa notícia é para o crescimento dos empregos: “A hotelaria e parques temáticos, nessa recuperação, vão contratar entre 15 e 18% da sua mão de obra empregada.”

