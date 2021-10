‘Mentalidade da Guerra Fria’: CHINA EXORTA EUA A NÃO ENXERGAREM PEQUIM COMO ‘INIMIGO IMAGINÁRIO’

Dias depois o presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou que estava preocupado com a situação. A China pede aos EUA que abandonem a mentalidade da Guerra Fria e parem de tratar Pequim como um “inimigo imaginário”.

“Instamos os EUA a pararem de criar problemas com a China ou de perceber a China como um inimigo imaginário, abandonar a mentalidade de soma zero da Guerra Fria e ver a defesa nacional e o desenvolvimento militar da China de uma maneira objetiva e racional”, afirmou Wang Wenbin, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês nesta quinta-feira (28) durante conferência de imprensa.

Wang acrescentou que Washington deve empenhar maiores esforços para aumentar a confiança mútua e a cooperação entre a China e os EUA, bem como manter a paz, a estabilidade e o desenvolvimento em todo o mundo.

As declarações do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês ocorrem um dia após o chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA, general Mark Milley, afirmar que o recente lançamento chinês de um míssil hipersônico deixou Washington muito preocupado.

Na semana passada, foi noticiado que a China realizou dois testes de armas hipersônicas em 27 de julho e 13 de agosto, respectivamente. Em 20 de outubro, a chancelaria chinesa afirmou que não realizou um teste de arma e sim uma verificação de rotina de uma espaçonave.

Dias depois o presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou que estava preocupado com os mísseis hipersônicos supostamente testados na China e as Forças Armadas norte-americanas anunciaram que conduziram testes de armas que demonstraram tecnologias e capacidades hipersônicas avançadas. Foram realizados com sucesso três testes com protótipos de componentes de armas hipersônicas.

(Da Redação com Sputnik/Foto: Rawf8/Getty Images)